Brexit, la Camera dei Comuni vota la legge che impedisce l’uscita ‘no deal’

Ogni giorno arrivano notizie nuove e contraddittorie dalla Gran Bretagna sulla questione Brexit. Mentre il 12 aprile – data in cui, per il momento, è prevista l’uscita dall’Unione Europea – si avvicina sempre di più, la Camera dei Comuni ha votato una legge che impedisce l’addio all’Europa senza accordo. Inoltre Theresa May, che negli ultimi giorni ha avviato un dialogo d’emergenza con il leader dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn per trovare dei punti comuni per evitare un disastro, vorrebbe trovare un rinvio di nove mesi.

Partiamo dalla cronaca della tarda serata britannica di mercoledì. Con 313 voti a favore e 312 contrari la Camera dei Comuni del Regno Unito ha approvato il testo promosso dalla laburista Yvette Cooper, che impone al primo ministro Theresa May di chiedere all’Unione europea una proroga della Brexit e di escludere il rischio di divorzio senza un accordo, il cosiddetto ‘no deal’. La bozza di legge passa alla Camera dei Lord per il completamento dell’iter.

Brexit, la Camera dei Comuni impedisce l’uscita ‘no deal’

Un ulteriore colpo a sorpresa di un Regno Unito che è sempre più in fibrillazione, nel tentativo di realizzare all’ultimo respiro tutto ciò che che non è stato capace di fare in quasi tre anni, dal giorno in cui il referendum popolare sull’uscita dall’Unione Europea ha segnato il cammino della Gran Bretagna. Oramai si è arrivati a una corsa affannata contro il tempo, alla caccia di una via d’uscita sul dossier Brexit che ora si affida alle speranze di un compromesso fra Theresa May e Jeremy Corbyn. Il dialogo tra i leader della maggioranza e dell’opposizione, dopo l’apertura dei giorni scorsi, sembra essere comunque destinata a un lungo cammino.

Theresa May cerca il rinvio di nove mesi

Ma i tempi sono strettissimi e il 12 aprile è alle porte. Per questo motivo, secondo alcuni quotidiani britannici, l’idea di Theresa May è quella di presentarsi al Consiglio Europeo – fissato per un udienza straordinaria sul caso Brexit per mercoledì 10 aprile, a due giorni dalla dead line – con una proposta di rinvio di nove mesi, per cercare di trovare un accordo interno ed esterno che deve accontentare Europa e Camere britanniche. Una mission impossible, soprattutto per i temi ristretti.

(foto di copertina: Uk Parliament/Mark Duffy/Xinhua via ZUMA Wire)