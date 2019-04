Jean Louis David è morto: aveva 85 anni

Jean Louis David, pioniere francese dei saloni da parrucchiere in franchising e inventore del degradé, tipico taglio di capelli, è morto il 3 aprile, mercoledì mattina, all’età di 85 anni. Il gruppo aziendale di Provalliance lo ha dichiarato all’AFP, agenzia di stampa francese. L’azienda detiene il famoso marchio dei saloni da parrucchiere. L’informazione era stata data per prima da BFM. Jean Louis David sarebbe morto in Svizzera, ma c’è ancora molto riserbo intorno alle circostanze della sua scomparsa.

Chi era Jean Louis David

Nato il 24 marzo 1934 in una famiglia di parrucchieri di Grasse, aveva iniziato la sua impresa a Parigi nei primi anni cinquanta, l’età d’oro degli “artisti” parrucchieri. Si era poi defilato dagli affari, con la vendita del suo marchio nel 2002 al gruppo americano Regis Corporation, che poi lo vendette nel 2008 al gruppo di Provaliance di Franck Provost.

Negli anni ’60 che divenne una star dell’acconciatura grazie all’invenzione del cosiddetto taglio di capelli degradé, considerato come una rivoluzione in quel mondo. Allo stesso David si deve la decolorazione leggera dei capelli che parte dalla radice e arriva fino alla punta. Proprio a quest’altezza cronologica è diventato il parrucchiere ufficiale del festival di Cannes e il coiffeure di tutte le stelle che sfilano sulla Croisette. In questi folli anni, si unisce anche ai grandi artisti dell’epoca come Andy Warhol, Coco Chanel o Pierre Bergé.

Jean-Louis David è stato sposato quattro volte e ha avuto quattro figli. Suo figlio Jean-Christophe David ha portato avanti l’impero creato da suo padre prima di creare negli anni ’90 Body’minute, una rete di istituti di bellezza.

[Negozio di Jean Louis David presso il CC I Granai di Roma – da Google Maps]