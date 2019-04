La Brexit e il video dei militari britannici che sparano contro l’immagine di Corbyn

Sta facendo molto discutere e sta dividendo la Gran Bretagna – come se non fossero abbastanza le polemiche e i passi indietro sulla Brexit – un video che ha fatto il giro del web in poche ore: alcuni militari britannici, in missione in Afghanistan, si esercitano nelle prove di tiro mirando e sparando contro la sagoma del leader del partito Laburista Jeremy Corbyn. Le immagini mostrano quattro soldati intenti a caricare e fare fuoco contro l’immagine posta a qualche metro di distanza, con tanto di zoommata finale sull’esito di quell’esercitazione.

Il video, che all’inizio poteva sembrare un fake, in realtà è stato confermato come autentico anche dal ministro della Difesa britannico Gavin Williamson che ha anche deciso di aprire un’indagine nei confronti di tutti i militari protagonisti della video-esercitazione contro Jeremy Corbyn. «Siamo a conoscenza del video che sta circolando in rete – ha detto il portavoce del ministro britannico -. Questo comportamento è inaccettabile ed è contrario a tutti gli alti standard previsti dai nostri corpi militari. Adesso abbiamo avviato un approfondimento per accertare le responsabilità-

Video has emerged of soldiers on a shooting range in Kabul firing at a target of Jeremy Corbyn. MOD confirms it as legit: pic.twitter.com/qOr84Aiivj — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) 3 aprile 2019

Il video è stato condiviso su Twitter dal corrispondente di Sky News Alistair Bunkall, che ha spiegato alcuni dettagli e retroscena di quel video. «Mi hanno detto che i colpi esplosi non sono proiettili, ma vernice come quelli del paintball. Ma una fonte interna al ministero della Difesa ha definito questo gesto una cosa terribile». I militari coinvolti in questo video contro Jermemy Corbyn sono del compound di Kabul, in Afghanistan, dove si trovano per completare la missione di pace iniziata quasi vent’anni fa.

