Le foto «rubate» del bacio tra Di Maio e Virginia Saba

Un po’ di riparo dai fotografi e dagli occhi indiscreti? Un bacio rubato da un paparazzo e pubblicato sulla rivista Chi? Niente di tutto questo, a quanto pare, per il primo bacio Di Maio-Saba (o, meglio, per il primo bacio pubblico) che è stato messo in copertina da Chi, nel prossimo numero della rivista patinata. In effetti, le pose della fotografia sembrano decisamente plastiche e poco spontanee.

Bacio Di Maio-Saba, la pubblicazione delle foto di Chi

Ad aggiungere un po’ di pepe alle foto gossip, ci sarebbe anche una dichiarazione della giornalista entrata a far parte prima dello staff del Movimento 5 Stelle e poi del cuore del vicepremier Luigi Di Maio. Quest’ultima avrebbe espresso il suo desiderio di diventare mamma al più presto.

Il dietro le quinte del bacio Di Maio-Saba

Le fotografie del rotocalco sarebbero state scattate a Villa Borghese. Tuttavia, una fotografia ripresa più da lontano e pubblicata già due giorni fa dall’agenzia di stampa Askanews ha rivelato che la coppia di nuovi fidanzati sarebbe stata seguita da un fotografo professionista. Un set, quindi?

Relax al parco, a Villa Borghese a Roma (con fotografo al seguito) per il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba pic.twitter.com/eMn5d5xRLB — askanews (@askanews_ita) 31 marzo 2019

Del resto, la location era molto affollata nel weekend primaverile e assolato della Capitale. Difficile passare inosservati se si riveste un ruolo pubblico in pieno parco a Villa Borghese. Dopo l’annuncio della prima uscita pubblica del vicepremier con la compagna, la strategia della comunicazione del M5S prevedeva evidentemente che fosse reso pubblico anche il loro primo bacio.