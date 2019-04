«Di Battista falegname per avvicinarsi agli ultimi dell’India»

Il suo maestro ha detto che si tratta di una strategia per farsi apprezzare meglio in India

C’è chi si prepara a un lungo viaggio cercando di familiarizzare con la lingua e con le tradizioni del posto. C’è chi prepara i bagagli in maniera minuziosa. C’è chi, invece, segue un corso in una scuola di falegnameria. È il caso di Alessandro Di Battista, che ha raccontato l’aneddoto nel suo primo video sui social network dopo oltre un mese di silenzio. La trasmissione Un giorno da Pecora (in onda su Radio1) ha intercettato la scuola di Viterbo dove l’ex deputato del Movimento 5 Stelle si è recato per apprendere la nobile arte.

Di Battista falegname, la spiegazione del suo maestro

Si tratta della scuola del legno la Mala Spina, di Giacomo Malaspina. È proprio il titolare a raccontare le motivazioni che hanno spinto Alessandro Di Battista a frequentarla: «Quando è arrivato mi ha detto ‘sono venuto per impadronirmi Di alcune tecniche che potrebbero servirmi nel mio viaggio in India’ – ha detto Malaspina -. Probabilmente si vuole avvicinare al mondo dei più umili, degli artigiani, per avere una prima moneta di scambio, perché lui è interessato al dialogo, e in questo modo potrebbe avere un primo approccio con loro, alla pari, senza esser aggressivo».

Di Battista falegname in India: la strategia

Stando alle dichiarazioni del suo maestro, Di Battista starebbe facendo progressi molto velocemente. In più, sarebbe partito avvantaggiato anche grazie alla conoscenza di alcuni strumenti del mestiere: «Lui lavora in due modi – dice il maestro di Di Battista -: a mano, con scalpelli e seghe, e con le macchine. Ed è svelto nell’apprendere: ha riconosciuto subito la differenza tra una pialla a filo ed una a spessore, due cose molto tecniche».

Dunque, la scuola di falegnameria per avvicinarsi alla gente comune in India. Alessandro Di Battista sta preparando nei dettagli il suo prossimo viaggio fuori dall’Italia, sempre per realizzare dei reportage per Loft, la web tv del Fatto Quotidiano. L’esperimento da documentarista era iniziato tra l’estate e le vacanze natalizie: per diversi mesi, l’ex deputato M5S si era recato negli Stati Uniti e nell’America Latina per realizzare prodotti giornalistici.

[screenshot dall’ultimo video di Alessandro Di Battista su Facebook]