Addio a Giacomo Battaglia. Il comico è scomparso a 54 anni

È morto la scorsa notte in un ospedale di Crotone, dov’era ricoverato da tempo per una grave malattia, l’attore reggino Giacomo Battaglia. Il comico aveva 54 anni ed era noto per esibirsi in pubblico in coppia con Gigi Miseferi, uno dei protagonisti delle ultime stagioni del teatro Bagaglino di Roma. Aveva partecipato più volte come ospite a Porta a Porta, la trasmissione di Bruno Vespa, di cui era imitatore ed estimatore.

LEGGI ANCHE > È morta Agnes Varda: addio alla maestra del documentario e della Nouvelle Vague

Lo scorso mese di giugno Giacomo Battaglia era stato colpito da un ictus al termine di uno spettacolo in compagnia di Misefari e Pippo Franco, ma la sua malattia andava avanti da tempo.. Tra i suoi ultimi lavori c’è la scrittura del romano «Mia madre non lo deve sapere», e a chiunque lo avvicinava ripeteva continuamente: «Chi non ride è fuori moda». Secondo quanto si e’ appreso, i funerali saranno celebrati a Reggio Calabria in forma privata.

Giacomo Battaglia era stato colpito da un ictus

«Una notizia che ha fatto a pezzi il cuore dell’intera comunità calabrese e reggina afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, dopo aver appreso della scomparsa dell’attore comico reggino. -. La morte di Giacomo Battaglia è un dolore enorme per tutti noi, per chi lo ha conosciuto come uomo, prima ancora che come artista di successo». Battaglia è stato un «figlio straordinario di questa terra che ha infinitamente amato e onorato».



L’ultima intervista dell’amico-collega Miseferi

«A gennaio dello scorso anno a Giacomo è stata diagnosticata una terribile malattia, per la quale è stato operato, si è sottoposto a dei cicli di terapia – aveva detto Gigi Miseferi in un’intervista su Rai1 -. Come un leone ha continuato la tournée con me e con Pippo Franco. Purtroppo a giugno scorso, al termine di uno spettacolo nel quale Giacomo è stato letteralmente perfetto, non c’era nessun segno di nulla, a distanza di qualche ora è stato colpito da un ictus e da quel momento dorme un sonno molto profondo».