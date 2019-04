Roma, sgominata banda di minori che aggrediva gli stranieri sui bus | VIDEO

I carabinieri di Roma hanno sgominato una banda di tre persone che nelle ultime settimane aveva seminato il panico nella zona periferica di Tor Bella Monaca. Gli uomini dell’Arma hanno arrestato due minori e denunciato a piede libero un terzo. I protagonisti delle brutali aggressioni razziste sugli autobus della città sono due giovani romani (di 16 e 17 anni) e un ragazzo romeno loro coetaneo e residente a Roma. I tre, senza alcun motivo logico, accerchiavano gli stranieri a bordo dei mezzi pubblici e, dopo averli insultati, li strattonavano e li colpivano con pugni, schiaffi e calci.

I minorenni sono stati identificati dopo giorni di indagini scattate in seguito al violento pestaggio subito la sera del 13 marzo scorso da un 41enne del Bangladesh. L’uomo era a bordo del bus della linea 056 quando i tre ragazzini l’hanno affrontato, senza alcun motivo secondo i testimoni, e dopo avergli rivolto frasi razziste lo hanno aggredito violentemente, per poi fuggire una volta raggiunta la fermata. L’uomo ha riportato la rottura del setto nasale e 20 giorni di prognosi.

Aggressioni razziste sui bus, sgominata banda di minori a Roma

La scena dell’aggressione al cittadino del Bangladesh è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza installate sul bus grazie alle quali, dopo la denuncia della vittima, i carabinieri sono riusciti a stringere il cerchio nei confronti dei tre responsabili. Nel corso degli accertamenti è poi emerso che i giovani, dall’inizio di marzo, erano stati protagonisti di altre aggressioni razziste, scattate sempre a bordo di autobus nei confronti di altri due bengalesi di 25 e 34 anni e di un indiano di 32 anni. In una di queste aggressioni, inoltre, i tre avevano anche tentato di rapinare la vittima.

Due arresti e una denuncia a piede libero

Si presentavano in gruppo per accerchiare la loro ‘preda‘ e dopo averla insultata con frasi di stampo razzista scattava l’aggressione con calci, pugni e ginocchiate. Era questo il modus operandi della ‘banda del bus’ protagonista di diverse aggressioni razziste nella Capitale. La Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che ha richiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare, ha emesso nei confronti del romano di 16 anni e del coetaneo romeno un’ordinanza applicativa del collocamento in comunità, il terzo complice è stato, invece, denunciato. Dovranno rispondere tutti di tentata rapina in concorso e lesioni aggravate dalla discriminazione razziale.

(foto di copertina da frame video diffuso dai Carabinieri)