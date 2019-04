Luigi Di Maio ha dato del «cafone» al fan di Salvini che ha attaccato la poliziotta

Contrariamente alle previsioni, non è il ministro dell’Interno Matteo Salvini il primo a esprimere solidarietà alla poliziotta aggredita a Verona da un simpatizzante del leader della Lega, ma è il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio. Quest’ultimo, infatti, ha lanciato un tweet in cui esprimeva tutta la sua solidarietà a Tea Mercoli, la dirigente della Digos aggredita da un ragazzo di nome Karim, che poi si è scusato per quanto fatto in piazza Bra.

Luigi Di Maio commenta l’aggressione alla poliziotta in piazza Bra

Il vicepremier in quota Movimento 5 Stelle, infatti, ha affermato: «La mia più sentita vicinanza e quella del governo alla poliziotta offesa e insultata da quel cafone a Verona. Un abbraccio a chi ogni giorno lavora per garantire la nostra sicurezza. Il Paese è con voi!».

La frecciata di Luigi Di Maio a Matteo Salvini

Le parole di Luigi Di Maio rappresentano una frecciatina indiretta al suo collega di esecutivo Matteo Salvini. Quest’ultimo, infatti, non ha ancora commentato l’episodio di piazza Bra. Probabilmente perché nel video in questione – in cui l’uomo si avvicina a pochi centimetri dal volto della dirigente della Digos, prima di essere da lei spinto via – si sente distintamente il coro pro Salvini intonato da Karim.

Di Maio, questa mattina, era anche intervenuto sui presunti retroscena che descrivevano un Salvini molto arrabbiato con il governo, tanto da portarlo a pronunciare la frase: «Qui comando io». Il leader del M5S aveva detto: «Spero la smentisca, perché se l’avesse detta realmente sarebbe grave: ne abbiamo già visti di uomini soli al comando». Matteo Salvini, del resto, aveva negato di aver pronunciato quella frase. Ma le tensioni nel governo restano.

