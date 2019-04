Adam dice che Salvini non ha parlato di cittadinanza quando lo ha incontrato

Stando alle parole di Adam, uno dei piccoli eroi di San Donato Milanese, nel corso dell’incontro con Matteo Salvini, il ministro dell’Interno non avrebbe parlato con lui della cittadinanza. Una notizia che lascia un po’ di sorpresa dopo i proclami dei giorni scorsi. A riportare la notizia è il Corriere della Sera che ha documentato l’evento di ieri, quando Adam è intervenuto nel corso dell’Assemblea dell’Ucoii, l’unione delle comunità islamiche in Italia.

Adam ha detto che Salvini non ha parlato di cittadinanza

«L’incontro con Salvini a Roma è stato un bel dono – ha detto Adam -. Abbiamo trascorso delle ore molto belle, ma di cittadinanza non si è parlato». La famiglia di Adam, del resto, ha affermato di non aver bisogno della cittadinanza per sentirsi italiana, dal momento che è nel nostro Paese da diversi anni. Tuttavia, nelle giornate precedenti il dibattito politico sulla cittadinanza da concedere ad Adam e Rami è stato molto serrato e molto ampio. Per questo motivo, desta stupore il mancato accenno al tema durante l’incontro a Roma, quando il ministro ha avuto modo di incontrare i sue ragazzini di origini straniere e alcuni loro compagni di classe.

Adam al convegno dell’Ucoii a Bologna

L’incontro dell’Ucoii si è svolto a Bologna e, nel corso della manifestazione, si è chiesto allo Stato di poter riconoscere alcuni diritti alle confessioni islamiche, come quello – ad esempio – di avere luoghi di culto consoni per pregare. L’Assemblea ha visto tra i protagonisti il giovane Adam che, insieme a Rami e ad altri compagni di classe, ha chiamato le forze dell’ordine per avvisare del sequestro dell’autobus sulla Paullense da parte di Ousseynou Sy.

Il mancato riferimento alla cittadinanza, in ogni caso, potrebbe essere stata soltanto una scelta dettata dalla natura pubblica dell’incontro.

[FOTO di repertorio su Adam /ARCHIVIO ANSA]