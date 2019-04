Salvini vuole una svolta dal M5S, altrimenti minaccia la caduta del governo

C’è un Matteo Salvini sorridente davanti alle telecamere, con Giuseppe Conte che è corso a Firenze per incontrarlo. Il presidente del Consiglio vuole tenere insieme i pezzi di un esecutivo che sembra sempre più sul punto di rompersi. A dettare la linea è proprio il leader della Lega. Un retroscena pubblicato da Repubblica, infatti, afferma che il ministro dell’Interno abbia minacciato la fine del governo giallo-verde dopo le elezioni europee del maggio 2019, se il Movimento 5 Stelle non cambierà il proprio atteggiamento.

Salvini minaccia la crisi di governo con il M5S

Nonostante alle elezioni del 4 marzo Matteo Salvini abbia raccolto la metà dei voti del Movimento 5 Stelle, adesso è in una posizione di forza come segnalato dai sondaggi. E nel caso di un clamoroso sorpasso (ormai annunciato) alle europee, il leader del Carroccio è pronto a dare seguito ai malumori dei suoi collaboratori – Giancarlo Giorgetti in testa – che vorrebbero staccare la spina al più presto a questo governo. La crisi di inizio estate, insomma, sembra essere già annunciata.

Matteo Salvini non avrebbe alcuna paura di affrontare da solo i prossimi passaggi della legislatura, anche se non vuole apparire – di fronte all’opinione pubblica – come il principale responsabile della crisi. Responsabilità che, invece, sta cercando di scaricare sul Movimento 5 Stelle: «Per andare avanti serve un cambio di passo, non basta l’ennesimo chiarimento – riporta Claudio Tito su Repubblica -. Mi sono stancato di essere attaccato e mi sono stancato che il governo non faccia».

Dunque, sembra tutto pronto alla resa dei conti. Il desiderio del leader della Lega è quello di diventare al più presto presidente del Consiglio. Da questo punto di vista, la porta per il ritorno dell’alleanza di centrodestra è sempre aperta. Ma, in questo caso, bisogna ragionare ancora sui numeri in parlamento.

