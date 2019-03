Lega e M5S uniti per cancellare l’obbligo di certificazione vaccinale per accedere alle scuole

Salvini aveva dettato la linea e il governo lo sta seguendo, come oramai è prassi. Alla vigilia della scadenza del termine ultimo per consegnare alle scuole le certificazioni dei vaccini obbligatori effettuati dai bambini, il ministro dell’Interno aveva chiesto a Giulia Grillo di consentire a tutti di accedere liberamente agli istituti, anche se non immunizzati. La richiesta sembrava esser caduta nel vuoto e si è andati avanti seguendo la linea tracciata nel decreto Lorenzin. Sabato, però, in Senato è arrivato un emendamento alla Commissione Sanità – firmato Lega e Movimento 5 Stelle – per cancellare l’obbligo di presentazione dei certificati per accedere alle scuole dell’infanzia. Un testo che, se approvato, farebbe la gioia di tutti i genitori No Vax.

Come riporta Il Fatto Quotidiano – ma anche Repubblica, Stampa e Corriere della Sera – l’emendamento sui vaccini che andrebbe a modificare il decreto Lorenzin è firmato dalle leghiste Maria Cristina Cantù e Sonia Fregolent e dal pentastellato Pierpaolo Sileri. Non si tratta di nomi di secondo piano dato che l’esponente del Movimento 5 Stelle è il presidente della Commissione Sanità a Palazzo Madama, mentre le due senatrici del Carroccio sono rispettivamente vicepresidente e membro della stessa commissione.

Lega e M5S uniti nella loro battaglia a favore dei No Vax

L’obiettivo di questo emendamento, che deve essere discusso dal Senato, è di fatto quello di abrogare uno dei fondamenti della legge approvata nel 2017 e che aveva come dead-line per la presentazione dei certificati delle avvenute vaccinazioni lo scorso 10 marzo (poi prorogato al giorno seguente perché domenica, dopo il rinvio rispetto al mese di settembre 2018 come previsto dalla legge). E proprio alla vigilia di questa scadenza, Matteo Salvini aveva aperto il terreno alla richiesta di consentire a tutti gli studenti di entrare nelle scuole, pur sprovvisti di certificazioni. Poi si andò avanti e tutto sembrava limitarsi a una delle tante battute sulla qualunque del ministro dell’Interno.

L’obiettivo è annullare i vaccini obbligatori

E invece no. A distanza di venti giorni è stato presentato alla Commissione Sanità del Senato l’emendamento firmato da Lega e Movimento 5 Stelle che vuole proprio annullare l’obbligo di consegna dei certificati degli avvenuti vaccini per accedere alle scuole dell’infanzia. Di fatto, dunque, il tentativo di cancellare l’obbligo vaccinale imposto dal decreto Lorenzin.

(foto di copertina: ANSA / AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE)