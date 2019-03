Luigi Di Maio si oppone alla vendita facile delle armi proposta dalla Lega

"Io un Paese in cui le armi circolano liberamente non lo voglio. Nessuno del M5S voterà quella proposta"

Dare una mano e prendersi tutto il braccio. Per evitare la definitiva deriva del potere nelle mani di un solo uomo (Matteo Salvini) Luigi Di Maio è tornato sulla plancia di controllo del Movimento 5 Stelle e ha intimato lo stop a quella proposta di legge avanzata dai parlamentari della Lega per le armi facili. Un richiamo all’ordine dopo la concessione – perché è lo stesso leader pentastellato ad aver spiegato che il voto favorevole sia arrivato solo in ottemperanza degli obblighi ‘coniugali’ stilati nel contratto di governo – fatta dagli stessi grillini al Carroccio sulla legittima difesa.

Il Movimento 5 Stelle non dirà mai di sì alla proposta per le armi facili avanzate dalla Lega. È la sintesi di quanto ha scritto Luigi Di Maio sulla propria bacheca Facebook. Un monito per tornare a far sentire la propria voce dopo un periodo – abbastanza lungo – durante il quale Matteo Salvini sembra aver preso il controllo in solitaria delle vicende di questo governo, questa maggioranza e questa legislatura, forte anche dei risultati elettorali in Abruzzo, Sardegna e Basilicata.

Di Maio dice stop alla proposta per le armi facili

«C’è una proposta di legge firmata da 70 deputati in Parlamento che punta a facilitare l’acquisto di armi per la difesa personale. Nessun eletto del MoVimento la voterà – ha scritto Luigi Di Maio su Facebook -. Nessuno! Anche perché più sicurezza non vuol dire certo più armi in strada, al contrario. Mettiamo un attimo i puntini sulle i: io un Paese con la libera circolazione delle armi non lo voglio. Non lo vuole il MoVimento 5 Stelle e sono sicuro non lo vogliano nemmeno gli italiani».

Un no per fermare lo strapotere della Lega

Un nuovo strappo, dunque. Nonostante ci si continui a propinare una favola di una coalizione di maggioranza unita e aperta al confronto. Con questo post e con questa dura presa di posizione, il leader del Movimento 5 Stelle prova anche a richiamare all’unità e ai valori dei penstastellati che, da tradizione, non erano mai stati a favore della legittima difesa. Tantomeno, quindi, della libera vendita per le armi facili.

