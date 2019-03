«Parliamo di calcio», come se quello femminile fosse un altro sport. Nell’occhio del ciclone per una frase leggera sulle donne del mondo del pallone questa volta ci finisce il navigato conduttore di Sportitalia, Michele Criscitiello. Quest’ultimo, nel corso di una puntata della trasmissione di SportItalia Monday Night del 25 marzo, ha ospitato il direttore di Inter TV Roberto Scarpini.

Michele Criscitiello e la gaffe sessista sull’Inter femminile

Quest’ultimo, voleva approfittare della finestra televisiva all’interno della quale era ospite per fare i complimenti alla squadra femminile dell’Inter, tornata in serie A dopo diverso tempo. Michele Criscitiello, evidentemente, non ha preso sul serio la richiesta del giornalista e opinionista sportivo e ha liquidato la richiesta con una battuta: «Parliamo di calcio».

A pochi giorni dall’episodio Vessicchio, Michele Criscitiello ne combina una ancora più grossa. Scarpini fa i complimenti all’Inter femminile per la promozione in Serie A e Criscitiello risponde così: “Parliamo di calcio?”

A voi i commenti…

Quando gli è stato chiesto di ripetere l’affermazione appena pronunciata, Criscitiello ha glissato dicendo: «Lasciamo perdere». Probabilmente, il conduttore di SportItalia si era appena reso conto della gaffe fatta, nello stesso giorno in cui un telecronista di una emittente locale, Sergio Vessicchio, aveva definito «vergognosa» la direzione di gara, nel campionato di Eccellenza, di una guardalinee donna.

Il video della battuta di Criscitiello ha immediatamente fatto il giro dei social network. Ed è stata interpretata un po’ da tutti come una frase sessista. L’uscita non è delle migliori: al momento, tuttavia – nonostante l’episodio si sia verificato qualche giorno fa – non si registra alcuna reazione da parte di Michele Criscitiello, che non è tornato sulla frase infelice rivolta alla squadra femminile dell’Inter.