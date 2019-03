Angelina Jolie a suo modo è una supereroina: vincitrice di due Premi Oscar, tre Golden Globe, tre Screen Actors Guild e un Orso d’argento, da attrice “bomba sexy” ha saputo reinventarsi come produttrice e regista, oltre che come attrice di livello. Non solo, è anche nota filantropa e ambasciatrice dell’UNHCR. Si è sempre impegnata per cause che combattessero violenza di genere e discriminazione, è stata a lungo un simbolo per le madri single, crescendo da sola i figli adottati e poi quelli avuto con Brad Pitt dal quale si è separata. Stupisce che nessuno le avesse mai proposto di diventare superoina anche sullo schermo: ma pare ci abbia pensato la Marvel.

Angelina Jolie potrebbe entrare nel mondo della Marvel

Angelina Jolie si era già cimentata con il mondo del fantasy interpretando Maleficent, la strega cattiva de La Bella Addormentata nel Bosco, con cui tornerà nelle sale americane nella primavera del 2020 con il secondo capitolo Maleficent: Mistress of Evil . Un successo clamoroso, che dimostrava la versatilità dell’attrice. Ora potremmo vederla finalmente con i superpoteri. Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, la Jolie sarebbe in trattativa per un ruolo nel film The Eternals, il nuovo progetto Marvel con la regia di Chloe Zhao. La trama è per lo più top secret, ma si sa che il film implicherà una storia d’amore tra «Ikaris, un uomo alimentato dall’energia cosmica, e Sersi, che ama muoversi tra gli umani». Il ruolo di Angelina Jolie potrebbe essere proprio quello di Cersei, ma non c’è ancora alcuna conferma ufficiale.

(Credits immagine di copertina: © Starmax/Newscom via ZUMA Press)