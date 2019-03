Due arresti in Forza Nuova per l’aggressione ai giornalisti de L’Espresso

Si erano avvicinati minacciosamente a Federico Marconi e Paolo Marchetti, che stavano documentando la manifestazione di celebrazione per i caduti di Acca Larentia, lo scorso 7 gennaio 2019 al Verano. Ci sono stati due arresti in Forza Nuova per i fatti risalenti a quella data: Giuliano Castellino, uno degli esponenti di spicco del movimento, insieme a Vincenzo Nardulli di Avanguardia Nazionale sono agli arresti domiciliari.

Arresti Forza Nuova, i fatti

La misura cautelare è stata eseguita dalla Digos di Roma, che ora dovrà portare avanti ulteriori accertamenti. I fatti risalgono a quasi quattro mesi fa. Nel corso delle celebrazioni di commemorazione per i fatti di Acca Larentia (in cui furono uccisi due giovani attivisti del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, davanti alla sede del Movimento Sociale di Acca Larentia a Roma), un gruppo di appartenenti a Forza Nuova e di simpatizzanti del partito di Roberto Fiore si erano radunati nei pressi del cimitero del Verano.

Le testimonianze che hanno portato agli arresti Forza Nuova

Secondo quanto riportato da L’Espresso immediatamente dopo l’aggressione, Marconi e Marchetti si erano avvicinati con molta discrezione al capannello di persone. Tuttavia, notata la presenza di telecamere e di altri strumenti di registrazione, alcuni dei presenti si erano avvicinati ai giornalisti, minacciandoli e chiedendo i materiali fotografici in loro possesso.

«Hanno ottenuto la mia scheda di memoria – ha raccontato uno dei giornalisti de L’Espresso – ma non contenti, mi hanno chiesto il documento per identificarlo, senza che le forze dell’ordine intervenissero». Poi sarebbe avvenuta l’aggressione fisica. Oggi, i provvedimenti hanno fatto fare un ulteriore passo in avanti alle indagini.

[Una foto di scena di Sangue sparso, in uscita il 12 giugno distribuito da Flavia Entertainment, dedicato ai fatti di Acca Larentia, Roma, 7 giugno 2014. ANSA/WEB ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++]