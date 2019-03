Justin Bieber non ce la fa più. Dopo la fama raggiunta da giovanissimo, centinaia di premi vinti e record di ascolti e visualizzazioni, i primi amori finiti sulle copertine di tutto il mondo, la fase “ribelli”, il riavvicinamento alla religione e il matrimonio con la modella Hailey Baldwin, il ragazzo prodigio decide di prendersi una pausa. «Sono infelice, devo prendermi una momento per affrontare i miei problemi» scrive su Instagram.

Justin Bieber e l’annuncio su Instagram: «Meritate di meglio ai concerti»

Quando si dice che i soldi non fanno la felicità. Sembra essere accaduto proprio a Justin Bieber, che fino al suo compleanno il 1 marzo era l’under25 più ricco del mondo. Un patrimonio di 200 milioni di dollari che però non può compensare l’infelicità. «Ho capito, e probabilmente lo avete visto anche voi, che durante l’ultimo tour ero davvero infelice, non me lo merito e non ve lo meritate voi, che pagare un biglietto per venire a godervi un concerto, e verso la fine io non ero più in grado di darvi quella divertente energia» ha scritto Bieber sul suo profilo Instagram rispondendo ai tanti fan che chiedevano quando sarebbe uscito il nuovo album e quindi cominciato il nuovo tour. «Ora sono molto concentrato nel cercare di riparare i miei problemi, che sono quelli che abbiamo tutti, dalla radice, in modo da non cadere a pezzi, in modo da poter portare avanti il mio matrimonio e diventare il padre che voglio essere».

Justin Bieber sei prende una pausa, ma non abbandona la musica

Per evitare di gettare nel panico i suoi 106 milioni di follower, Justin Bieber chiarisce che «la musica è ancora molto importante per me, ma nulla viene prima della mia famiglia e della mia salute». Insomma, è un arrivederci, ma non un addio: «Tornerò il prima possibile con un album che spacca». E tra i tanti commenti di supporto, spunta quello di Haley Baldwin, sua moglie: «Fa male, Matteo è giusto così. Ti amo».

