Luca Casarini critica le parole di Salvini: «Sul mercantile non ci sono pirati, ma persone in fuga»

La nave turca El Hiblu 1, ha soccorso 108 persone nel mar mediterraneo che stavano scappando dai lager libici. Quando i naufraghi hanno capito le intenzioni del capitano di riportarli verso le coste libiche, hanno preso il controllo della nave per dirottarla verso l’Europa. Matteo Salvini li ha per questo definiti «pirati» ma Luca Casarini interviene: «Sono persone in fuga, hanno diritto di essere soccorse».

LEGGI ANCHE > Matteo Salvini parla di un mercantile dirottato dai migranti a largo della Libia

Luca Casarini lancia un messaggio: «Sul mercantile non ci sono pirati, ma persone in fuga»

Luca Casarini, capo missione nella nave Mare Jonio, ha inviato un video messaggio in esclusiva per Servizio Pubblico, commentando le dure parole espresse dal ministro dell’Interno Matteo Salvini a proposito del dirottamento della El Hiblu 1. «Non si tratta di pirateria ma sono persone che secondo tutte le convenzioni, in particolare quella di Ginevra, hanno il diritto di essere soccorse – spiega Casarini nel video – e portate in un luogo sicuro in Europa, perché stanno scappando da lager, da campi di concentramento, da trattamenti inumani e degradanti, da violenze di ogni tipo da stupri e torture».

«Respingerli è un crimine contro l’umanità e una violazione di leggi nazionali ed internazionali»

Nel video l’attivista conferma che con il centro di monitoraggio a terra stanno monitorando la vicenda con estrema attenzione e preoccupazione. «Come Mediterranea abbiamo chiesto il soccorso da parte dell’Unione Europea e il divieto di respingere queste persone da dove sono scappate» continua Casarini, chiarendo che è stato pubblicato un comunicato ufficiale affinché la Ue intervenga nel rispetto di quanto previsto dalle «convenzioni internazionali» oltre che da un senso di «umanità». Ciò a cui si appella Casarini è il divieto di respingere le persone soccorse riportandole «da dove sono scappare, nell’inferno libico». «Chi lo fa e chi lo propone sta commettendo un grave crimine contro l’umanità» conclude.

(Credits immagine di copertina: : © Andrea Ronchini/Pacific Press via ZUMA Wire)