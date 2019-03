Di Battista torna per dire: «Il silenzio è bellissimo». E Sky non manda in onda i suoi reportage

Enjoy the silence. Alessandro Di Battista, come sottolineato più volte, è sparito dai social network e dai media che sono riusciti, raramente, a carpire solo qualche sua parola di soppiatto. Ormai l’attivista del Movimento 5 Stelle (anche se ora sembra essere sempre più un’ex) si è ritirato dalle scene della vita pubblica concentrandosi – giustamente – solo sulla sua famiglia e sui suoi piani per il futuro. Si parla dell’India come prossima destinazione, anche per scacciare gli ultimi mesi infelici – dal punto di vista dell’ideale pentastellato, sempre portato avanti con fierezza -, conditi anche dalla mancata messa in onda del suo reportage dall’America Latina sui canali Sky.

Infatti, le video-inchieste di Alessandro Di Battista dal Guatemala non erano state fatte solamente per Il Fatto Quotidiano, ma anche per l’emittente satellitare che con lui aveva stilato un contratto prima della partenza per l’America Latina. Solo che, a oltre tre mesi dal suo ritorno in Italia, quei reportage non sono mai andati in onda. Da Sky, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, fanno sapere che «per il momento i suoi reportage non vengono trasmessi perché non sono finiti», oltre a dire che non sanno nulla del suo prossimo viaggio in India.

Di Battista: «Rimanere in silenzio è bellissimo»

In attesa che Sky ci mostri il suo lavoro in America Latina, Di Battista è stato anche intercettato dai giornalisti de Il Fatto Quotidiano, giornale per nulla avverso alle dinamiche interne al Movimento 5 Stelle. Anche loro si sono sentiti rispondere in poche parole, motivando la sua scelta di non parlare come una decisione razionale. «Ma io non mi sono dato una scadenza precisa, non c’è nessuna riserva da sciogliere e nessun termine. Sono tranquillo perché restare in silenzio è bellissimo». Inoltre ha negato che quando Luigi Di Maio ha detto «questo non è il momento di fare viaggi, è l’ora di combattere» non si riferiva certamente a lui.

Mai pensato a un Dibba al Parlamento Europeo

Il silenzio degli innocenti. Oltretutto, poche ore dopo l’indiscrezione in cui si è paventata l’ipotesi di un suo ritorno alla politica da candidato alle elezioni europee, è arrivata la smentita ufficiale delle deputata M5S Vittoria Baldino che ha spiegato a L’Aria che Tira, su La7, come questo progetto non sia mai stato nei piani del Movimento. Fin dall’inizio.

