L’«infiltrato» di Propaganda Live alle parlamentarie M5S per le elezioni europee

Il tocco di genio della trasmissione Propaganda Live ormai è universalmente riconosciuto. Ma soltanto dei veri e propri fuoriclasse riescono in quello che è riuscito a fare Riccardo Palone, classe 1991, collaboratore della trasmissione condotta da Diego Bianchi – in arte Zoro – su La7. Quest’ultimo, dopo essersi iscritto alla piattaforma Rousseau e dopo aver seguito tutti gli appuntamenti elettorali del Movimento 5 Stelle, è riuscito a inserire il suo nome nella lista dei 2600 candidati per le parlamentarie che selezioneranno i rappresentanti pentastellati nella corsa a Strasburgo e a Bruxelles.

Riccardo Palone correrà alle parlamentarie del M5S

In seguito alla pubblicazione dei candidati, nella giornata di ieri, si può dire iniziata – a questo punto – la campagna elettorale di Riccardo Palone. Una nuova avventura per la trasmissione, che già in passato aveva provato a fare opinione attraverso la creazione e la diffusione dell’ormai celeberrimo Movimento Arturo. Questa volta, però, si prova a scardinare il sistema elettorale dall’interno.

I consigli chiesti da Riccardo Palone ai big del M5S

Le prime parole di Palone, a commento del suo tweet, sono state: «Che emozione, sono ufficialmente nella lista dei candidati!». Il collaboratore della trasmissione in onda ogni venerdì su La7 è infatti riuscito a presentarsi alle parlamentarie. Già nei giorni scorsi aveva raccontato al pubblico di Propaganda Live la sua marcia di avvicinamento alla candidatura sulla piattaforma Rousseau. Era stato infatti al Villaggio Rousseau a Milano, aveva chiesto consigli per la sua campagna elettorale a Davide Casaleggio (che gli aveva salomonicamente suggerito di «fare il bravo») e aveva stretto la mano a Luigi Di Maio, oltre a chiedere un parere al ministro della Cultura Alberto Bonisoli («sei candidato in Lazio. Quindi Italia-centrale?») e al senatore Vito Crimi.

Nel corso di questi eventi, Riccardo Palone è riuscito a stringere amicizie con diversi iscritti al Movimento formando quella che lui ha definito ironicamente la corrente dei ‘paloniani’.

[FOTO dall’account Twitter di Riccardo Palone]