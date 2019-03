La complicazione non sarebbe, secondo la Faa, riconducibile ai problemi di software che causarono gli incidenti in Indonesia ed Etiopia

Continuano i problemi con i velivoli Boeing max. Nella notte l’aereo della Southwest Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di Orlando in Florida, dal quale era partito per dirigiersi verso la California. Da quanto emerge, sarebbero stati riscontrati dei problemi ai motori del velivolo.

USA, Un altro Boeing compie atterraggio di emergenza

La Federal Aviation Administration (Faa), autorità statunitense sull’aviazione , ha reso noto che il Boeing 737 Max 8 della Southwest Airlines ha dovuto atterrare d’emergenza dopo aver ravvisato delle problematiche ai motori. La compagnia aerea aveva disposto il trasferimento del velivolo verso una base a Victorville, in California. Poco dopo la partenza, i due piloti hanno deciso di ritornare ad Orlando per via di alcune complicazioni che, secondo la Faa, non sarebbero collegate a quelle emerse nei tragici incidenti degli ultimi mesi con i medesimi modelli. Nelle ore precedenti infatti Boeing aveva condotto diversi test per verificare la versione corretta e aggiornata del software di stabilizzazione implicato negli incidenti in Etiopia e Indonesia.

Fortunatamente il mezzo era senza passeggeri, per via del blocco dopo i due incidenti verificatosi sui medesimi modelli negli ultimi mesi. Il primo incidente si era verificato il 29 ottobre, quando il Boeing della Lion Air precipitò nella tratta da Bali a Giacarta, causando 189 vittime compreso l’italiano 26enne Andrea Manfredi. Il secondo incidente risale invece al 10 marzo scorso, quando a precipitare fu il Boeing dell’Ethiopian Airlines vicino ad Addis Abeba, portando alla morte 157 persone tra cui otto italiani.

