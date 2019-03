Non c’è nessun complotto eretico su Papa Francesco che non si fa baciare l’anello

Nella giornata di ieri, dopo la visita di Papa Francesco al santuario della Madonna di Loreto nel giorno dell’Annunciazione, si sono diffuse diverse voci incontrollate sull’atteggiamento del pontefice che ha negato il bacio all’anello piscatorio da parte di diversi fedeli. Questo saluto al papa è stato ripreso dalle telecamere e il video è diventato virale sui social network. Ma non solo: diversi utenti hanno fatto partire immediatamente delle teorie complottiste che associano presunte tendenze eretiche al gesto di Papa Francesco.

Papa Francesco evita il bacio dell’anello a Loreto | VIDEO

Wojtila e Ratzinger non hanno mai ritratto la mano al bacio all’anello del pescatore. Il vero anello è ancora nella mano di #BenedettoVI° e il segnale è inquietante. https://t.co/ny69tCGbr0 Chi è Papa Francesco? pic.twitter.com/BoiSQ8TCmy — Barbara Raval 🐱 🇮🇹 💙 (@BarbaraRaval) 26 marzo 2019

Perché Papa Francesco evita il baciamano?

In realtà, Papa Francesco non si è fatto baciare l’anello per una sua precisa disposizione sul saluto al pontefice e non certo perché nemmeno lui riconosce la sua autorità nel portare a termine il ministero petrino. Quando Benedetto XVI ha rinunciato al soglio pontificio, inoltr, il suo anello non è stato fuso come da tradizione, ma è stato semplicemente marchiato con una croce annullando la possibilità che potesse essere utilizzato.

Sin dall’inizio del suo pontificato, infatti, Papa Francesco ha abolito il baciamano (a volte, Francesco non indossa l’anello piscatorio, ma il vecchio sigillo di quando era vescovo di Buenos Aires) per evidenzaire anche in questo piccolo gesto la sobrietà che ha da sempre caratterizzato il suo pontificato. Il saluto al Papa, anche da parte di alte personalità del mondo delle istituzioni, non avviene mai attraverso il baciamano, ma con una semplice stretta di mano. Ai fedeli, invece, Papa Francesco ha concesso più volte abbracci e baci, eliminando quella barriera di formalismo che caratterizzava i rapporti tra il popolo della chiesa e i suoi predecessori.