Per chi non conoscesse Yovana Mendoza Ayres, occorre un breve riepilogo del perché sia così famosa. Si tratta di una ragazza californiana di 29 anni famosa e apprezzata in tutto il mondo per essere una nota influencer vegana e crudista. Il suo profilo Instagram (Rawvana, da una crasi tra la parola inglese ‘raw’ che fa riferimento al cibo crudista e il suo nome Yovana) conta – ora – oltre 1,3 milioni di followers. Almeno fino a oggi. Qualche giorno fa, infatti, la giovane è stata pizzicata a mangiare del pesce e su di lei si è riversato l’odio di quelli che erano suoi fan. A nulla è servita la sua spiegazione nella quale si giustificava dietro ad alcune esigenze mediche per il suo stato di salute.

«Mi dispiace davvero tanto per il modo in cui le notizie vi sono state comunicate, il modo in cui l’avete scoperto – spiega l’ormai ex influencer vegana in un lunghissimo video (di oltre 33 minuti) pubblicato sul suo canale Youtube -. So che molti di voi si fidano di me, mi ascoltano e probabilmente ora vi sentite ingannati e avete tutto il diritto di sentirvi così. E per questo chiedo perdono, ma sono un essere umana. Non avrei mai pensato di dovermi sedere un giorno davanti a questa videocamera per dirvi che sono già due mesi che mangio uova e pesce e mi sento molto meglio perché la dieta crudista vegana fa male. Tornerò a una dieta vegetariana».

L’influencer vegana spiega che la dieta vegana non è sana

Alla fine, quindi, anche la paladina della dieta vegana ha annunciato di aver deciso di fare un passo indietro. A farle prendere questa decisione uno stato di salute abbastanza compromesso, con l’arrivo anticipato della fase della pre-menopausa e un’infezione intestinale. Per questo motivo il suo medico le ha imposto di abbandonare quella dieta e di tornare, almeno, a mangiare vegetariano. E, dopo questo consulto, è stata pizzicata in un locale a mangiare del baccalà fritto.

Tutto per colpa di un baccalà

Una spiegazione che, però, non è piaciuta lo stesso ai suoi ortodossi followers che l’hanno criticata e insultata per la sua decisione, sospettando che dietro quel suo profilo da influencer vegana ci sia stata solamente una manovra commerciale cavalcando la cresta dell’onda del veganesimo e del crudismo. Ora, con questa nuova verità, il suo canale Instagram perde fan a vista d’occhio. Tutto per colpa di un baccalà.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Yovana Mendoza Ayres)