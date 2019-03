Cristiano Ronaldo si ferma all’improvviso: è allarme infortunio per la Juventus

Ansia e preoccupazione per Cristiano Ronaldo. Il suo infortunio durante Portogallo-Serbia – gara valida per le qualificazioni a Euro 2020, il campionato continentale per nazionali che si svolgerà in diversi Paesi il prossimo anno – sembra essere piuttosto serio. Anche perché non è stato provocato da alcun impatto violento con un avversario.

Cristiano Ronaldo era praticamente in possesso del pallone. Un possesso agevole, in pieno controllo del pallone. Il numero sette della nazionale portoghese, tuttavia, nello scatto successivo ha avuto un problema. La sua corsa si è fermata all’improvviso. Ha iniziato a toccarsi il muscolo e infine si è accasciato sulla linea del fallo laterale. Alla fine, Cristiano Ronaldo ha chiesto il cambio.

Cristiano Ronaldo infortunio: il video dello stop

Un problema serio per la Juventus: si teme un lungo stop del fuoriclasse costato più di 100 milioni di euro e che percepisce uno stipendio da 30 milioni all’anno. I bianconeri non possono fare a meno del proprio campione nella competizione più difficile che devono affrontare: quella Champions League nella quale sono qualificati ai quarti di finale, da giocare contro gli olandesi dell’Ajax.

La dinamica dell’infortunio muscolare di Cristiano Ronaldopic.twitter.com/ZMRrQLleSW — Juventus Fans (@juventusfans) 25 marzo 2019

Al 30′ minuto del primo tempo, dunque, Cristiano Ronaldo è stato sostituito da Pizzi. Nel corso delle prossime ore si capirà qualcosa di più sull’entità del suo infortunio. Ma l’intero popolo bianconero trema.