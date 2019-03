Per la deputata M5S, la Bundesbank è la «BunchBank» | VIDEO

Nuova gaffe per una rappresentante del Movimento 5 Stelle in Parlamento

Nuova gaffe targata Movimento 5 Stelle. Ancora una volta, un parlamentare pentastellato scivola su una pronuncia sbagliata di una parola in lingua straniera nel corso di un intervento alla Camera dei Deputati. Stavolta è toccato alla parlamentare Marialuisa Faro, che stava parlando di BundesBank, l’istituto nazionale tedesco, omologo della Banca d’Italia.

BundesBank, la gaffe della deputata Marialuisa Faro

E dopo “Westmaister”, un altro parlamentare M5S ci illumina di immenso, stavolta parlando di Germania. Ps. Mi stava spiegando che sbagliavo tutto nella lettura della situazione economica. #BanchBank pic.twitter.com/Ycf5vGTDZR — Luigi Marattin (@marattin) 25 marzo 2019

«La Germania secondo le previsioni – ha detto la deputata Marialuisa Faro – avrebbe dovuto crescere del 2,3% nel 2018, secondo le stime iniziali della BunchBank». La deputata ha fatto anche una pausa immediatamente prima dell’arrivo della famigerata parola che l’ha costretta alla gaffe, proprio a segnalare l’incertezza nella lettura del documento che stava declamando a Montecitorio.

Il botta e risposta sulla BundesBank tra Marattin e Faro

L’intervento della deputata del M5S rappresentava sostanzialmente una risposta al collega del Partito Democratico Luigi Marattin. Quest’ultimo aveva ipotizzato che, tra le cause della recessione, ci fosse la diminuzione delle esportazioni e che nulla c’entrasse la congiuntura economica europea. La risposta della Faro puntava a smentire questa tesi e di concentrava proprio sullo sfortunato periodo per l’economia europea.

«Non è assolutamente vero che il rallentamento italiano sia slegato dalla dinamica delle esportazioni. I dati ISTAT ci dicono, al contrario, che da luglio a dicembre 2018 le esportazioni, in termini congiunturali, hanno registrato il segno negativo in quattro mesi su sei – ha detto la Faro -: meno 2,6 per cento a luglio, meno 2,1 per cento a settembre, meno 0,4 a novembre e meno 2,3 per cento a dicembre. E non è un caso che, nel frattempo, le economie verso le quali esportiamo la quota maggiore del nostro prodotto abbiano accusato un forte rallentamento». Poco dopo è arrivato lo scivolone sulla Bundesbank.

Nei giorni scorsi, invece, era toccato al suo collega Riccardo Olgiati fare una gaffe sul parlamento britannico di Westminster che è stato pronunciato ‘Uestmainster’.