Whatsapp sta testando una nuova funzione per rendere i suoi utenti più consapevoli delle “bufale”: segnalare quante volte un messaggio è stato inoltrato.

Whatsapp ci dirà quante volte un messaggio è stato inoltrato

La nuova funzionalità è presente per ora solo nelle versioni beta, quindi non definitiva, che potrebbe essere parte del nuovo aggiornamento. Stando a quanto si legge nel sito WABetaInfo, sopra ai messaggi inoltrati sarà possibile visualizzare una sorta di contatore che mostrerà il numero di volte in cui quel messaggio è stato già spedito. Un modo per cerare di contrastare le fake news che sulla chat diventano virali, dopo aver già inserito la funzione che mostra se un messaggio è stato inoltrato da un’altra conversazione e limitare il numero di persone a cui rispedire il testo non scritto di proprio pugno.

Whatsapp e la lotta contro le bufale: il motore interno di ricerca e il confronto immagini

Oltre al contatore, il sito WABetaInfo segnala che nei giorni scorsi Whatsapp starebbe testando anche un motore di ricerca interno alla chat, per rendere più semplice la ricerca duole web di un termine o di un contenuto, e verificare quindi la fonte di ciò che viene inoltrato. Sara possibile su questo motore di ricerca fare anche una ricerca per immagini, per controllare quante e quali volte un’immagine che ci è arrivata sulla piattaforma è stata utilizzata nel web.



(Credits immagini di copertina: Photo: Fabian Sommer/dpa)