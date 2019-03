Bari, Bambino beve del succo al bar ma ingerisce sostanza caustica

Un bambino di 5 anni è ricoverato da sabato presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, dopo essersi sentito male in un bar a Gioia del Colle. Il piccolo aveva bevuto qualcosa, probabilmente un succo di frutta, che però conteneva al suo interno una sostanza caustica.

Bari, Bambino beve una sostanza caustica contenuta nella bevanda

Il bambino di 5 anni ha riportato danni a stomaco ed esofago, ma è fortunatamente fuori pericolo. Dopo essersi sentito male in un bar di Gioia del Colle era stato inizialmente portato all pronto soccorso di Acquaviva delle Fonti, e poi ricoverato presso il reparto di chirurgia pediatrica dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, dove è ancora ricoverato in osservazione ma fortunatamente con in pericolo. Non è ancora stato accertato con preciso quale sostanza abbia ingerito il piccolo, probabilmente contenuta all’interno di un succo di frutta, ma dalle lesioni riportate si può dire quasi con certezza che si tratta di una sostanza acida o caustica, dell’acido o della soda caustica, presumibilmente la medesima che si utilizza come additivo per la lavastoviglie.. Saranno i carabinieri coordinati dal pm della Procura di Bari Baldo Pisani che, avviati già gli accertamenti, individueranno la precisa dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.