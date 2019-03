La Russa: «La sinistra giustifica Ousseynou Sy come fece con le Br»

Le frasi di Ignazio La Russa, parlamentare di Fratelli d’Italia, rilasciate nel corso dell’intervista a La Verità contengono l’ennesimo attacco alla sinistra sul tema dell’immigrazione. Ma stavolta viene utilizzato un paragone forte, che sembra davvero essere fuori luogo. Secondo l’ex ministro della Difesa, infatti, il centrosinistra starebbe in qualche modo giustificando il gesto di Ousseynou Sy, l’italiano di 47 anni con origini senegalesi che ha sequestrato un autobus a San Donato Milanese, tenendo in ostaggio 51 bambini per 40 interminabili minuti.

Secondo Ignazio La Russa, la sinistra giustifica Ousseynou Sy

Secondo La Russa, tra l’altro, questa giustificazione non è nuova nei ranghi della sinistra. Ai tempi degli anni di piombo, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, avveniva la stessa cosa con i terroristi delle Brigate Rosse. «Per furore neoideologico – ha detto Ignazio La Russa a La Verità – la sinistra difende l’immigrazione in qualsiasi forma. Purtroppo è incapace di condannare fino in fondo le motivazioni di questo gesto terroristico. Ma io queste cose le ho già viste ai tempi delle Brigate Rosse, che erano considerate ‘sedicenti’ e niente di più che fascisti mascherati».

Ora, la premessa da cui parte Ignazio La Russa non sembra corretta fino in fondo. L’esponente di Fratelli d’Italia ha individuato in alcune esternazioni – si veda quelle di Livia Turco o di Gad Lerner – la giustificazione dell’universo della sinistra al gesto di Ousseynou Sy. Ma nessuno ha mai detto che l’attentato non fosse da condannare. Piuttosto, alcuni esponenti dell’area di riferimento della sinistra si sono interrogati in maniera critica sulle cause che hanno portato al gesto di San Donato Milanese.

Ignazio La Russa e il paragone con le Brigate Rosse

Per di più, il paragone con le Brigate Rosse non sembra essere calzante. Perché prendere come riferimento un periodo storico completamente diverso in cui, tra le altre cose, i terroristi delle Brigate Rosse venivano messi ai margini dalla sinistra parlamentare rappresentata dal Partito Comunista Italiano? Ma le parole di Ignazio La Russa, evidentemente, in questo periodo piacciono. Qualsiasi cosa pur di alimentare la narrazione della sinistra buonista che non ha a cuore le esigenze reali degli italiani.

FOTO: ANSA/ MOURAD BALTI