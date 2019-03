Adam e Ramy ospiti d’onore da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa

Adam El Hamami e Ramy Shehata, i due bambini eroi di San Donato Milanese, saranno ospiti questa sera a Che Tempo Che Fa per la prima parte della trasmissione.

Fabio Fazio interviene sulla tematica dello Ius Soli, grande cavallo di battaglia della sinistra che il conduttore ha più volte pubblicamente sostenuto. Una scelta che segue il dibattito nato durante la settimana sullo Ius Soli. Se Matteo Salvini alle prese con le richieste di cittadinanza ad honorem, si è espresso con netta decisione sulla garanzia della legge vigente, Luigi Di Maio si è limitato a ricordare che «non è nel programma di governo». Sulla questione sono intervenuti anche diversi personaggi del nostro Paese: da Pif che ha dato del «bimbominkia» a Matteo Salvini fino ad Alessandro Sallusti che ricorda come diventare cittadino «sia un percorso e non un diritto». Temi, quelli della cittadinanza, dell’integrazione e dell’accoglienza che verranno trattati dal salotto di Fabio Fazio questa sera su Rai 3. Ospiti della prima parte della trasmissione saranno infatti Adam e Ramy, i due giovanissimi eroi di San Donato Milanese. Mentre Ousseynou Sy sequestrava il bus pieno di studenti per compiere il suo folle gesto, i due ragazzi sono riusciti a nascondere i telefonini e avvertire carabinieri e genitori di quanto stava accadendo. Grazie al loro coraggio sono accorse le forze di polizia, e i due sono riusciti a mettersi in salvo insieme ai loro compagni. I ragazzi saranno presenti nello studio televisivo per la prima parte del programma insieme a due rappresentati dell’Arma dei Carabinieri.

