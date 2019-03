Giuseppe Conte a Lecce: «La mia esperienza di governo termina con questa»

Giuseppe Conte non ha nessuna intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni per un presidenza bis. Lo ha detto chiaramente ai giornalisti che lo aspettavamo fuori dal Cnr di Lecce: «Io personalmente l’ho detto, non ho la prospettiva di lavorare per una nuova esperienza di governo. La mia esperienza di governo termina con questa».

Giuseppe Conte esclude un mandato bis

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte durante la visita a Lecce ha ribadito una volta per tutte che non ragiona su una seconda legislatura: meglio cercare di portare a termine quella corrente. «Quello che dobbiamo fare sino all’ultimo giorno in cui avremo questa responsabilità, è lavorare incessantemente, senza sosta, con la massima concentrazione per individuare e selezionare gli interessi degli italiani e perseguirli» ha spiegato Conte alla conclusione della visita al Cnr della città salentina. E ai giornalisti che chiedevano quale fosse la strategia dei vertici del Movimento per recuperare popolarità ha risposto che «non esiste e non ha senso per me pormi un problema di strategia per salvare il Movimento». Del resto, continua Conte «i sondaggi di oggi potrebbero essere smentiti nella prospettiva di una votazione di domani o dopodomani» e quindi l’unico obiettivo di Conte, dei vertici M5S e Lega è quello di «lavorare». «In questo momento – ha concluso il premier- abbiamo una grande chance, siamo al governo. Non si può pensare a una prospettiva di governo futura. Gli italiani ci renderanno conto di cosa abbiamo fatto ieri, oggi, domani mattina».

