La domenica diversa della politica italiana

C’è chi attraversa l’Italia per recarsi in una terra che ha bisogno di una battaglia per i diritti civili, anche se non è in campagna elettorale. C’è chi, invece, gioca sul confine del silenzio elettorale che precede una tornata di amministrative e inonda la sua bacheca social con messaggi più o meno subliminali. Boldrini-Salvini è il solito confronto non soltanto di idee, ma anche di comunicazione via social.

LEGGI ANCHE > In Basilicata potrebbe vincere la destra: lo hanno previsto le primarie del Pd

Boldrini-Salvini, la domenica differente sui social network

L’ex presidente della Camera si è recata a Siracusa, per partecipare a un evento organizzato dall’Arcigay e dal Comune siciliano presso l’Urban Center di via Nino Bixio. Per celebrare la sua domenica, Laura Boldrini ha postato una foto direttamente dal meraviglioso teatro greco di Siracusa. Non prima di aver ricordato, con il rispetto dovuto a questa circostanza, l’eccidio delle Fosse Ardeatine: «75 anni fa 335 persone persero la vita nell’eccidio nazista delle Fosse Ardeatine – ha scritto Laura Boldrini sui social network -. Ricordare significa difendere libertà e democrazia, baluardo contro ogni fascismo».

Domenica differente per Matteo Salvini, tutta dedicata a cercare di accumulare il numero massimo di consensi. Ci sono le elezioni regionali in Basilicata: lui – come è solito fare in queste circostanze – lancia messaggi sui social network anche nelle 24 ore di silenzio elettorale. Anche questa volta, ha fissato il suo post in alto sulla sua pagina, nella domenica del voto. Gioca con il fatto che la normativa sulla propaganda elettorale – risalendo a un’epoca in cui non erano ancora stati inventati i social network e non essendo mai stata aggiornata – non si esprime sui messaggi politici a ridosso della giornata di elezione.

Inoltre, per non farsi mancare niente, il ministro dell’Interno ha pubblicato una foto di una campagna, un selfie insieme a una mucca. Contenuti e stili, si diceva. Completamente differenti anche in una domenica di primavera.