Rogo di San Ferdinando, il giovane Sylla fulminato per colpa di anomalie nell’impianto

Il motivo della morte di Sylla Noumo, l’immigrato senegalese che era da poco arrivato a San Ferdinando, potrebbe risiedere in alcune anomali dell’impianto. Secondo alcuni racconti fatti dagli altri ospiti della tendopoli, il ragazzo potrebbe essere rimasto fulminato dopo aver toccato con il piede una ciabatta o dei fili elettrici pericolosamente vicini alla sua tenda. Ora la Procura di Palmi ha disposto degli accertamenti.

LEGGI ANCHE > Perché non ha avuto senso sgomberare San Ferdinando se lì vicino si continua a morire

San Ferdinando, il giovane Sylla forse morto per anomalie della struttura

Sono finite sotto la lente di ingrandimento le tende fornite dal ministero dell’Interno a San Ferdinando, dove sono ospitati diversi immigrati dislocati dalla baraccopoli. Pochi giorni fa ha perso la vita un ragazzo appena arrivato, Sylla Nuomo, che aveva appuntamento il girono successivo agli uffici di Gioia del Tauro per il rinnovo del permesso di soggiorno. Sulle dinamiche della sua morte, legate ad un piccolo incendio fortunatamente spento senza fare altre vittime, si sta indagando: ora però emerge il sospetto che l’incidente sia dovuto a delle anomalie nell’impianto. «Per la prima volta ho voluto disporre una consulenza tecnica per accertare le cause dell’incendio» ha dichiarato il procuratore di Palmi Ottavio Sferlazza, aggiungendo di aver fatto un sopralluogo in prima persona e di non avere prove che l’incidente fosse doloso e dovuto a dissapori interni alla comunità degli immigrati.

Subito dopo l’incidente, l’amministrazione comunale di San Ferdinando aveva diramato una nota in cui chiariva che non era stato ravvisato «alcun legame tra la tragedia che ha colpito Sylla Nuomo, il giovane migrante morto nell’incendio, e l’efficienza dei sistemi di sicurezza presenti nel campo», ribadendo che la struttura non aveva evidenziato «particolari disfunzioni, come peraltro dimostrato dal corretto funzionamento degli estintori in dotazione al campo e dall’immediato intervento dei vigili del fuoco»

(credits immagine di copertina: ANSA/Marco Costantino)