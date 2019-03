Se cercate sulla cartina – o su google maps, per i nativi digitali – il comune di Bugliano, resterete molto delusi. Nulla da togliere alla frazione che fa parte del comune di Barga, in provincia di Lucca, che sarà bellissima ma non è quello che gli italiani stanno cercando in questo ore. La cittadina, infatti, esiste solamente su Twitter e con i suoi comunicati ironici sta facendo impazzire i social. Purtroppo non esiste alcun sindaco Buggiani, come non c’è alcuna rivalità con i vicini di Ponsacco. Si tratta solo di un account social di un comune fake.

LEGGI ANCHE > Berlino, il dissing tra Youtuber si trasforma in una rissa di massa

Già dalla descrizione emerge l’intento ironico del profilo Twitter: «Account ufficiale del Comune di Bugliano (PI) Informazioni ed eventi sul territorio. Specializzato nella coltivazione della barbabietola da zucchero». Si sa, la Toscana non è famosa per la coltivazione di barbabietole. Poi si scorre lungo i tweet e ci si accorge della cosiddetta attività di ‘trolling’. Uno dei tweet di oggi era dedicato alla visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia per chiudere gli accordi sul memorandum per la nuova via della Seta.

🔴 FALSO AVVISTAMENTO di #XiJinping a Bugliano. Numerosi cittadini hanno riferito l’avvistamento del presidente cinese. Trattasi di Xi Zhou, negoziante di Ponsacco oggi presente a #Bugliano per mercato settimanale. Non dategli fastidio! — Comune di Bugliano (@CBugliano) 22 marzo 2019

I tweet del Comune di Bugliano

Nessuna visita in attesa a Bugliano, dunque, ma solo un cittadino cinese che vive nel finto paesino in provincia di Pisa. L’account, nato a inizio marzo, ha regalato diverse perle di ironia e satira fin dalla prima ora, andando a toccare diversi temi.

⚠️ @AcqueSpA ci ha comunicato un consumo elevato di acqua a Bugliano. Ricordiamo ai cittadini che la #giornatamondialedellacqua serve a sensibilizzare il risparmio e non è una festa!

Chiudete quei cazzo di rubinetti! — Comune di Bugliano (@CBugliano) 22 marzo 2019

Non solo acqua. Tra gli ultimi post del comune di Bugliano c’è anche il ringraziamento al gruppo del Movimento 5 Stelle in città per aver regalato un dono tecnologico alla scuola elementare Bava Beccaris, generale protagonista della sanguinaria repressione dei moti rivoluzionari di Milano del 1898.

➡️➡️➡️ Ringraziamo il gruppo #M5S di #Bugliano per aver donato un PC Pentium con ben 16 MB di RAM e modem 56K alla scuola elementare Bava Beccaris.

Nonostante il gradito dono, non riteniamo opportuno intitolare la saletta di infromatica della scuola a Roberto #Casaleggio. pic.twitter.com/wsfVNK2ykh — Comune di Bugliano (@CBugliano) 22 marzo 2019

L’autovelox per finanziare il reddito di cittadinanza

E sempre il Movimento 5 Stelle torna nel mirino della satira del profilo del Comune di Bugliano quando si parla di un nuovo autovelox nella cittadina. La sua utilità: finanziare il reddito di cittadinanza e dare lavoro a tre navigator.

➡️➡️➡️SEDUTA STRAORDINARIA del consiglio comunale in data 19 marzo. Discussione sull’attivazione di 4 autovelox per finanziare il #redditodicittadinza e garantire l’assunzione di 3 #navigator. La diretta streaming non ci sarà causa rottura router WiFi. pic.twitter.com/fc6TYg6T1Z — Comune di Bugliano (@CBugliano) 18 marzo 2019

Un comune ideale, dove sarebbe divertente vivere ma che purtroppo non esiste se non sul web. Il genio creativo del creatore del Comune di Bugliano ha anche realizzato un piccolo sito in cui vengono diffusi annunci e avvisi alla cittadinanza. Un modo satirico per castigare alcuni malcostumi delle istituzione.

(foto di copertina: da profilo Twitter del Comune di Bogliano)