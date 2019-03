Lo scorso ottobre una mamma di Como era stata allontanata dalla propria abitazione dopo una denuncia per maltrattamenti e vessazioni ai danni della figlia 16enne. A segnalare i fatti alle forze dell’ordine era stata la zia della giovane che aveva spiegato come il clima in quella casa fosse irrespirabile a causa dell’ossessione che la mamma aveva per il peso della figlia. Ora, però, dopo un colloquio con il giudice per l’udienza preliminare, la ragazza ha spiegato che i rapporti con sua madre sono migliorati ed è stata revocato l’allontanamento. La donna, però, resta ancora indagata per maltrattamenti.

Dopo la denuncia della zia della 16enne, la mamma di Como era stata allontanata dalla propria casa a causa di un atteggiamento considerato punitivo e persecutorio nei confronti della figlia, costretta praticamente a non cibarsi per il timore che ingrassasse. La vicenda era emersa nei giorni scorsi, quando la giovane era stata sentita dal gip nell’incidente probatorio. La revoca della misura cautelare è stata disposta dal giudice che ha accolto la richiesta del pm: la ragazza ha detto che i rapporti con la madre erano migliorati.

Como, revocato l’allontanamento contro la madre che obbligava la figlia a dimagrire

Secondo i racconti della zia, la giovane non poteva superare i 50 kg (è alta 172 centimetri) e per questo veniva sottoposta dalla madre a continui controlli, minacce e vessazioni. La 16enne avrebbe vissuto mesi di maltrattamenti fino a quando la zia ha presentato una denuncia alla Squadra Mobile a Como e la Procura aveva deciso di disporre nei confronti della madre 46enne l’allontanamento dalla casa familiare con il divieto assoluto di avvicinare la figlia in qualsiasi luogo e di contattarla con qualsiasi mezzo. La donna avrebbe ripetuto in continuazione «sei grassa, dimagrisci» obbligandola a un regime alimentare rigido che prevedeva anche il digiuno. Ora, però, il racconto della figlia parla di un riavvicinamento e le due possono tornare a vivere sotto lo stesso tetto.