Matteo Salvini torna a indossare il casco dei Vigili del Fuoco

Matteo Salvini, in tour elettorale in Basilicata, ha indossato il casco dei vigili del fuoco

Aveva detto, meno di quindici giorni fa, che non avrebbe indossato la divisa dei Vigili del Fuoco, perché altrimenti «gli rompevano le palle». Matteo Salvini lo aveva detto in occasione dell’ottantesimo anniversario dei pompieri. Oggi, però, in tour elettorale in Basilicata, non ha resistito al richiamo del caschetto. Lo ha indossato entrando nella zona rossa di Pomarico, in provincia di Matera, paese colpito da una frana devastante che ha distrutto diverse abitazioni.

Salvini vigili del fuoco: indossa il caschetto a Pomarico

Matteo Salvini ha indossato il casco dei Vigili del Fuoco, perché è stato accompagnato nella zona rossa proprio da alcuni rappresentanti di questo corpo speciale. Tuttavia, gli altri politici che erano insieme a lui – tra questi anche il sindaco della cittadina – hanno indossato un semplice casco giallo o bianco, di quelli che si usano normalmente nei cantieri.

La denuncia del sindacato Usb e il cambio di abbigliamento

Soltanto Salvini ha fatto eccezione e ha indossato il casco dei Vigili del Fuoco. Scelta non insolita, dunque, ma azzardata: soltanto qualche giorno fa, alcuni rappresentanti del sindacato dei Vigili del Fuoco si erano resi protagonisti di una protesta clamorosa. Costantino Saporito (segretario dell’Usb Vigili del Fuoco), che aveva denunciato Matteo Salvini per l’utilizzo delle divise della polizia, dei vigili del fuoco e di altri corpi speciali, aveva occupato il Viminale in segno di dissenso rispetto all’operato del ministro dell’Interno. Ora, la scelta di Matteo Salvini – come al solito documentata ampiamente sui social network – è destinata a scatenare altre polemiche sul tema.

Dopo la denuncia di Costantino Saporito, infatti, Salvini aveva fatto un uso molto più moderato delle divise. Qualcuno aveva addirittura parlato della metamorfosi dell’abbigliamento del ministro dell’Interno, che ultimamente ha preferito giacca e cravatta alle tradizionali felpe e divise.

[FOTO dalla pagina Facebook di Matteo Salvini]