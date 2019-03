Cristiano Ronaldo multato: 20mila euro ma nessuna squalifica per il gestaccio

Per lui la stessa multa data a Cholo Simeone per il medesimo gesto: 20mila euro

Alla fine tutto è andato come previsto: la Uefa ha multato Cristiano Ronaldo per il gesto volgare rivolto alla tifoseria durante la partita Juve-Atletico di Champions. Dovrà pagare la stessa multa dell’allenatore dei Colchoneros Diego Pablo Simeone, che aveva esultato alla stessa maniera prima di lui, ovvero 20 mila euro.

Cristiano Ronaldo, multa da 2omila euro ma nessuna squalifica

Multa sì squalifica no. Alla fine dei conti, si può parlare di un pareggio tra Cristiano Ronaldo e Diego Simeone, entrambi sanzionati a pagare una multa di 20mila euro per aver mimando lo stesso gesto volgare in due diverse occasioni. A cominciare è stato l’allenatore che aveva festeggiato in quel modo la vittoria del 2-0 al Wanda Metropolitano. Al girone di ritorno però, è stata la Juventus a brillare con la tripletta di CR7. Ronaldo però, preso dall’adrenalina, ha fatto esattamente lo stesso gesto, stavolta rivolgendosi ai tifosi della curva dell’Atletico.

Proprio per via dei destinatari del gesto, la Uefa aveva aperto un indagine per chiarire se il calciatore avesse violato l’articolo 15 del codice di disciplina della Uefa, ovvero «provocazioni ai tifosi». CR7 è stato è stato giudicato sulla base dei due commi dell’articolo 11, «b» e «d»: il primo riguardante la violazione «delle regole base della condotta», il secondo invece riguarda «il discredito portato al calcio e alla Uefa in particolare». Alla fine se l’è cavata con la multa di 20mila e nessuna squalifica, e potrà giocare nell’andata dei quarti di finale, ad Amsterdam contro l’Ajax il 10 aprile.

