Quando la psicologia è diventata un bene comune, GuidaPsicologi c’era già

C’è un prima e un dopo nella storia della salute mentale in Italia, e il confine passa anche per il 2008. Quell’anno, mentre il tema restava ancora chiuso tra il disagio e il silenzio, nasceva GuidaPsicologi.it: una directory online che aveva già capito qualcosa che molti non avrebbero ammesso per anni, ovvero che trovare uno psicologo doveva essere semplice, non un atto di coraggio.

Vent’anni dopo, quella scommessa è diventata un ecosistema completo di servizi, parte del gruppo internazionale The Mind Hub Company, con un’intelligenza artificiale clinica sviluppata ad hoc, un libro pubblicato da Rizzoli, un podcast, e una campagna sulla prevenzione del suicidio che porta avanti dal 2023.

Abbiamo incontrato il team di GuidaPsicologi.it per ripercorrere questa trasformazione e capire dove sta andando.

GuidaPsicologi esiste dal 2008 — un’eternità nel digitale. Siete partiti come directory online in un’epoca in cui cercare uno psicologo su internet era ancora un gesto insolito. Cosa è cambiato nel rapporto degli italiani con la salute mentale in questi vent’anni, e quanto quella trasformazione culturale ha ridisegnato la vostra piattaforma?

In vent’anni siamo passati da un bisogno spesso vissuto in silenzio a una consapevolezza sempre più diffusa. Se nel 2008 cercare uno psicologo online era ancora qualcosa di insolito, oggi per molte persone è una scelta del tutto naturale. Anche GuidaPsicologi.it è cambiata insieme a questo nuovo modo di vivere la salute mentale: nata come directory online per facilitare l’accesso al supporto psicologico, nel tempo ha ampliato il proprio ruolo, offrendo ai professionisti non solo supporto e consulenza in ambito digitale, ma anche strumenti concreti per semplificare il loro lavoro quotidiano. Oggi è una piattaforma all-in-one, un ecosistema di servizi che accompagna gli psicologi nella pratica clinica di ogni giorno. È un’evoluzione che racconta bene anche un cambiamento culturale più ampio: la salute mentale non è più percepita come un tabù, ma come una parte fondamentale del benessere e della qualità della vita.

Siete parte di The Mind Hub Company, presente in oltre dieci paesi con piattaforme analoghe — da Argentina a Francia, dal Brasile al Portogallo. Quanto conta questa rete internazionale nel lavoro quotidiano?

Far parte di The Mind Hub Company per noi è un valore importante, perché ci permette di confrontarci ogni giorno con realtà e mercati diversi, come Brasile e Francia, e di intercettare in anticipo tendenze, bisogni emergenti e nuovi modelli. Questa visione internazionale ci ha aiutato a portare anche in Italia soluzioni più evolute, per esempio nel matching tra utenti e professionisti o nella gestione della privacy, adattandole però sempre con attenzione alle caratteristiche e alla sensibilità del contesto itali

La pandemia ha accelerato in modo drastico la domanda di supporto psicologico e la diffusione della terapia online. Quella spinta è rimasta, si è normalizzata o si è ridimensionata?

La spinta della pandemia non si è esaurita: si è trasformata in una nuova normalità. La terapia online, esplosa durante l’emergenza sanitaria, è rimasta come uno strumento stabile nelle mani dei professionisti e oggi fa parte a tutti gli effetti della pratica clinica. Quello che era nato come una risposta a una necessità contingente si è consolidato nel tempo, diventando una possibilità in più per garantire continuità e supporto ai pazienti. Nel 2026, inoltre, chi cerca aiuto è molto più consapevole: non cerca semplicemente “uno psicologo”, ma il professionista più adatto ad affrontare una difficoltà specifica, come l’ansia da performance, l’eco-ansia o le difficoltà relazionali nei contesti digitali. In questo scenario, la terapia online non è più soltanto una soluzione legata alla distanza o all’emergenza, ma una scelta di flessibilità, accessibilità e comodità.

Siete un marketplace con due utenti molto diversi: chi cerca aiuto e chi lo offre. Come si bilanciano questi due lati della piattaforma? Il professionista che si iscrive a GuidaPsicologi cosa si aspetta, e cosa invece deve ancora capire del valore che un canale digitale può dargli?

L’equilibrio tra le due anime di GuidaPsicologi sta nella capacità di costruire un ecosistema in cui chi cerca aiuto incontra non solo un professionista, ma anche un contesto di informazione, ascolto e orientamento. Oggi il nostro marketplace si è evoluto in un centro di risorse dinamico: le persone vi trovano contenuti informativi e di sensibilizzazione, diffusi anche attraverso la nostra pagina Instagram @guidapsicologi, con reel e post che ogni giorno aprono un dialogo con una community ampia e attenta ai temi del benessere psicologico, e anche Sottosopra, il nostro podcast, con cui approfondiamo temi cruciali per la salute mentale. Dal bullismo alla prevenzione del suicidio, fino alle nuove fragilità digitali, questi contenuti aiutano le persone a orientarsi e a compiere una scelta più consapevole. In questo ambito si inserisce anche #ParlarneSalvaVite, la campagna che portiamo avanti dal 2023 per contribuire a rompere il tabù sul suicidio e promuovere informazione, ascolto e accesso a risorse utili per la prevenzione. La nostra pagina dedicata alla prevenzione del suicidio raccoglie infatti informazioni, strumenti e riferimenti di aiuto, con l’obiettivo di rendere questo tema più visibile e affrontabile in modo responsabile. Sul fronte dei professionisti, invece, chi si iscrive oggi cerca prima di tutto una vetrina autorevole e specializzata, capace di offrire visibilità e nuovi contatti. Ma il valore di una piattaforma digitale non si esaurisce qui: oggi passa anche dalla possibilità di semplificare il lavoro quotidiano. Attraverso strumenti come l’agenda sincronizzata, il supporto dell’Intelligenza Artificiale, i promemoria automatici e una fatturazione più semplice, aiutiamo i terapeuti a gestire in modo più snello gli aspetti burocratici e organizzativi. Questo non significa automatizzare la relazione clinica, ma liberare tempo ed energie da dedicare a ciò che conta davvero: l’ascolto, la connessione empatica e la qualità del percorso terapeutico.

Avete un Comitato di Esperti, una sezione editoriale articolata, un libro pubblicato, masterclass gratuite. È una scelta precisa: posizionarsi non solo come motore di ricerca ma come autorità editoriale sul tema della salute mentale. Quanto pesa questo investimento in contenuto rispetto alla parte più tecnologica e di prodotto?

Per noi investire nei contenuti, dalle Masterclass ai libri, come Stare bene si può, fino al Comitato di Esperti, è importante quanto investire nella tecnologia. GuidaPsicologi non è solo un motore di ricerca: è anche una realtà che produce informazione e contribuisce a costruire una cultura più consapevole sulla salute mentale. I contenuti nascono dal lavoro del nostro team editoriale interno, in stretta collaborazione con i professionisti della rete, con l’obiettivo di unire rigore scientifico, chiarezza e accessibilità.

Il digitale ha abbattuto alcune barriere d’accesso alla psicologia — geografiche, economiche, di stigma. Ma ne ha create di nuove? Pensate al sovraccarico informativo, alla difficoltà di orientarsi tra professionisti, al rischio di scegliere male. Come aiutate l’utente a navigare un’offerta sempre più ampia senza disorientarsi?

Il digitale ha sicuramente abbattuto molte barriere d’accesso alla psicologia, da quelle geografiche fino, almeno in parte, a quelle legate allo stigma. Allo stesso tempo, però, ha introdotto nuove sfide, come il sovraccarico informativo e la difficoltà di orientarsi in un’offerta sempre più ampia. Oggi il rischio non è solo quello di non trovare aiuto, ma anche di sentirsi disorientati di fronte a troppe possibilità. Per questo lavoriamo per trasformare l’abbondanza di scelta in un’esperienza più guidata e consapevole. Utilizziamo sistemi di filtro avanzati e percorsi di orientamento che aiutano le persone a ridurre il rumore di fondo e a individuare il professionista più adatto, non solo in base alla vicinanza geografica, ma anche all’affinità terapeutica. In questa stessa ottica di trasparenza, stiamo incentivando anche l’inserimento di video di presentazione, in cui i professionisti raccontano il proprio orientamento e il proprio metodo di lavoro con un linguaggio semplice e accessibile. Questo permette di andare oltre la sola lettura del curriculum e di cogliere fin da subito anche la dimensione umana e relazionale dello psicologo. Così la tecnologia non diventa un ostacolo, ma uno strumento di orientamento che facilita un incontro più autentico e mirato tra chi cerca aiuto e il professionista più adatto.

L’intelligenza artificiale sta entrando anche nel settore della salute mentale — dai chatbot terapeutici ai sistemi di matching tra paziente e terapeuta. Come la usate oggi internamente, e dove tracciate il confine? C’è un rischio reale che l’AI eroda lo spazio del professionista umano, o pensate che i due mondi siano destinati a convivere?

Per noi l’Intelligenza Artificiale non è solo uno strumento interno per ottimizzare il matching e l’organizzazione, ma anche un supporto concreto alla pratica clinica, pur mantenendo un confine molto chiaro: la terapia resta profondamente umana. In questa direzione abbiamo appena messo a disposizione dei professionisti SophIA, un’intelligenza clinica progettata per affiancarli direttamente nel loro lavoro terapeutico. SophIA aiuta a monitorare i percorsi e fornisce informazioni verificate e scientificamente validate, offrendo un supporto solido alle decisioni professionali. Si basa su quattro pilastri fondamentali. Il primo è la privacy di grado clinico: i dati appartengono esclusivamente ai professionisti e ai loro pazienti, non vengono condivisi con terze parti e non sono utilizzati per addestrare modelli esterni. Il secondo è la sovranità clinica: SophIA è uno strumento di supporto, non un’autorità. Il giudizio clinico resta sempre nelle mani dello psicologo, mentre la tecnologia fornisce le informazioni utili per decidere al meglio. Il terzo pilastro è la trasparenza totale: ogni suggerimento è accompagnato da fonti verificabili, così da superare l’effetto “scatola nera” e permettere un controllo costante del dato clinico. Il quarto, infine, è l’adattabilità transdiagnostica: lo strumento si adatta ai diversi orientamenti terapeutici e rispetta il metodo di lavoro specifico di ogni professionista. Non crediamo che l’IA possa sostituire l’alleanza terapeutica. Pensiamo piuttosto a una convivenza in cui la tecnologia alleggerisce il carico burocratico e cognitivo, lasciando più spazio a ciò che conta davvero: la relazione terapeutica.

La sezione “Lo psicologo risponde” è uno degli elementi più originali della piattaforma: domande reali degli utenti, risposte dei professionisti, visibili a tutti. È un modello editoriale, un servizio di community, uno strumento SEO — o tutte e tre le cose insieme?

Questa sezione è per noi un progetto particolarmente prezioso, perché unisce più dimensioni: è un servizio utile per la community, una leva importante dal punto di vista SEO, ma soprattutto un osservatorio privilegiato sui bisogni reali delle persone. Ci ha mostrato con chiarezza quanto in Italia ci sia bisogno di risposte rapide, affidabili e validate, e quanto cresca il desiderio di allontanarsi dalla disinformazione che spesso circola sui social generalisti. La forza di questo progetto ci ha spinto a renderlo ancora più concreto attraverso la pubblicazione del libro Stare bene si può, edito da Rizzoli. Nel volume, i nostri professionisti e professioniste rispondono a 50 tra le domande più significative poste dagli utenti, offrendo esempi concreti e consigli pratici per affrontare le difficoltà quotidiane. È anche un modo per dimostrare che il supporto psicologico può uscire dai confini del digitale e diventare uno strumento di consultazione quotidiana, accessibile e vicino, portando nelle mani delle persone la qualità della nostra rete professionale.

Collaborazione con UNICEF Italia, focus su temi come bullismo e prevenzione del suicidio: GuidaPsicologi si muove anche su un piano di responsabilità sociale. Quanto è strategica questa dimensione, e quanto invece è una scelta di valori?

Per noi la responsabilità sociale non è un piano separato dalla strategia: è parte del modo in cui scegliamo di stare nello spazio pubblico. In questo senso, la collaborazione con UNICEF non nasce da un’esigenza di visibilità, ma da una scelta di valori che dice molto della nostra identità. Quando si parla di salute mentale, crediamo che la comunicazione debba essere trasparente, rigorosa e utile, perché abbiamo anche la responsabilità di contribuire a portare questi temi al centro del dibattito pubblico in modo serio e accessibile. Questa visione si inserisce in un orizzonte più ampio, quello di The Mind Hub Company, il gruppo di cui fa parte GuidaPsicologi, che si muove a partire da un principio chiaro: “Tutti abbiamo il diritto di sentirci meglio”. È un’idea che orienta le nostre scelte e che si traduce nella filosofia dell’“aiutare ad aiutare”: sostenere i professionisti della salute mentale anche in tutti quegli aspetti che non riguardano direttamente la clinica, come la gestione digitale e burocratica, così da permettere loro di dedicarsi davvero al proprio lavoro. Allo stesso tempo, significa anche riconoscere che chi si prende cura degli altri ha bisogno a sua volta di strumenti, supporto e condizioni che valorizzino concretamente la sua professione. Le collaborazioni con realtà come UNICEF vanno lette proprio dentro questa visione. Dal 2024, per esempio, portiamo avanti il progetto #EducandoControilBullismo, anche con la partecipazione di UNICEF, con l’obiettivo di offrire strumenti, risorse e contenuti utili per affrontare il bullismo e costruire maggiore consapevolezza intorno a questi temi. È in iniziative come questa che si vede la differenza tra una comunicazione puramente promozionale e una presenza responsabile nel dibattito sociale: per noi comunicare significa anche fare cultura, orientare, prevenire. Il rischio di sovrapposizione tra comunicazione istituzionale e marketing esiste quando manca chiarezza di intenti; ma quando il purpose è chiaro, le collaborazioni sono coerenti e il valore per le persone è concreto, questa dimensione diventa semplicemente parte della missione.

Dove sarà GuidaPsicologi tra cinque anni? Nuovi servizi, nuove tecnologie, nuovi verticali — o consolidamento di ciò che già funziona? E la domanda più diretta: in un mercato in cui i professionisti si spostano sempre di più verso piattaforme proprietarie e i social, come difendete la vostra rilevanza?

Tra cinque anni saremo ancora più integrati con le nuove tecnologie, con un focus su nuovi verticali e su servizi sempre più personalizzati. La nostra sfida sarà continuare a offrire uno spazio sicuro, affidabile e certificato: qualcosa che i social network, per loro natura più generalisti e caotici, non riescono davvero a garantire. Allo stesso tempo, vogliamo evolverci sempre di più verso una soluzione “all-you-need” per i professionisti, mettendo a loro disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno per il proprio lavoro: non solo visibilità, ma anche strumenti operativi, gestionali e tecnologici che li accompagnino nella pratica clinica di ogni giorno. L’idea è rafforzare un ecosistema capace di rispondere in modo sempre più concreto sia a chi cerca aiuto, sia a chi ogni giorno si prende cura degli altri.

Ultima domanda: qual è l’errore più grande che vede fare oggi — sia dai professionisti che usano il digitale per farsi trovare, sia dagli utenti che cercano supporto psicologico online?

L’errore più grande, oggi, è forse quello di fraintendere il ruolo del digitale, sia da parte dei professionisti sia da parte degli utenti. Per i professionisti, il rischio è trattare il profilo online come un curriculum statico, quando invece dovrebbe essere un punto di incontro vivo. Essere presenti online, da soli, non basta: serve saper comunicare fiducia, chiarezza e competenza. Un linguaggio troppo tecnico o impersonale, un profilo poco aggiornato o troppo generico, o ancora l’idea che il digitale sia solo uno strumento di promozione, rischiano di allontanare proprio le persone che si vorrebbero aiutare. Oggi anche il modo in cui ci si presenta online fa già parte dell’esperienza di cura, perché contribuisce a creare il primo contatto e a trasmettere autorevolezza, accessibilità e capacità relazionale. Dal lato degli utenti, invece, l’errore più comune è aspettarsi una risposta immediata a bisogni complessi. Il digitale ha reso l’accesso più semplice e veloce, ma il percorso terapeutico continua a richiedere tempo, continuità e coinvolgimento personale. C’è poi il rischio di confondere i contenuti divulgativi con il supporto clinico: reel, post e podcast possono orientare, offrire spunti utili e aumentare la consapevolezza, ma non sostituiscono un percorso personalizzato. Allo stesso modo, avere molte opzioni non significa necessariamente scegliere meglio: senza orientamento, l’abbondanza di informazioni può aumentare la confusione. Per questo è importante non cercare solo rassicurazione immediata, ma un ascolto professionale capace di accompagnare davvero in un percorso di crescita e cambiamento.

L’impatto di GuidaPsicologi.it in questi vent’anni è stato fondamentale per rendere la psicologia un bene comune in Italia, costruendo un ponte solido tra scienza e cittadini.

La salute mentale non è più un argomento da sussurrare: è una priorità, una scelta consapevole, un diritto che sempre più persone rivendicano. GuidaPsicologi.it ha contribuito a costruire questo cambiamento, un profilo online, un contenuto, uno strumento alla volta. E mentre guarda al futuro con un’idea chiara, essere tutto ciò di cui uno psicologo ha bisogno per lavorare, e tutto ciò di cui una persona ha bisogno per chiedere aiuto, una cosa rimane ferma: la tecnologia cambia, la relazione terapeutica no.