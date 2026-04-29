Meno fretta, più sostanza: Sonia Paladini racconta vent’anni di cucina, fotografia e scelte controcorrente

C’è chi costruisce un’identità digitale inseguendo gli algoritmi, e chi invece la costruisce al netto delle logiche algoritmiche.

Sonia Paladini appartiene alla seconda categoria. Milanese di nascita, parmigiana d’adozione, blogger, autrice, content creator e produttrice di contenuti per brand: il suo percorso professionale ha attraversato ristoranti, studi grafici, libri e piattaforme digitali senza mai perdere un filo conduttore preciso, la comunicazione come racconto sensoriale.

Ci ha raccontato come abbia cambiato il passo nel corso degli anni e cosa significa mantenere uno standard alto in un’epoca che premia la velocità.

Sei milanese di nascita ma emiliana di adozione. Quanto ha cambiato Parma il tuo modo di raccontare le cose?

Parma ha cambiato il mio sguardo in modo profondo. Milano mi ha dato ritmo, curiosità, una certa urgenza creativa. Parma mi ha insegnato il valore della lentezza, della qualità senza compromessi, dell’attenzione al gesto quotidiano, soprattutto in cucina. Qui il cibo non è solo nutrimento, è cultura, identità, relazione. Questo ha influenzato anche il mio modo di raccontare: meno fretta, più sostanza.

Guardando il tuo percorso dall’esterno, si intrecciano vari settori tra cui la ristorazione, la grafica, la scrittura, il digitale. Dall’interno, come appare? C’è un filo rosso che lega tutto?

Sì, il filo rosso c’è ed è la comunicazione. Che fosse un ristorante, uno studio grafico, un libro o un blog, ho sempre cercato di dare forma a un racconto: visivo, emotivo, sensoriale. Non è stata una strategia lineare, ma piuttosto una serie di passaggi naturali, spesso guidati dall’istinto e dal momento di vita che stavo attraversando.

Il blog è arrivato dopo il libro. Scrivere quel libro ti ha convinta che potevi anche raccontarti ogni giorno, o il blog avrebbe comunque preso forma?

Il libro è stato un passaggio importante, ma il desiderio di raccontare era già lì. Il blog è arrivato come evoluzione spontanea: mi serviva uno spazio più libero, quotidiano, immediato. Il libro ha forse dato il coraggio di espormi in modo più diretto.

Sul tuo canale cucina, fotografia, benessere e viaggi convivono senza gerarchie. È una scelta editoriale o rispecchia semplicemente com’è fatta la tua vita?

Per me è un’unica narrazione. Sono linguaggi diversi che raccontano lo stesso mondo: la ricerca di bellezza e autenticità nella vita quotidiana. La cucina diventa racconto, la fotografia diventa memoria, il viaggio diventa ispirazione.

Stefano, con il suo background da cuoco, entra nel progetto con una competenza molto specifica. Come avete trovato un equilibrio tra la sua esperienza tecnica e la tua visione narrativa?

C’è una divisione abbastanza naturale: io mi occupo della parte creativa, narrativa e visiva; Stefano porta l’esperienza da cuoco e una sensibilità molto concreta sulla cucina. Le decisioni sui contenuti nascono sempre dal confronto, ma la linea editoriale è condivisa.

Produrre contenuti curati richiede tempi che l’algoritmo non perdona. Come organizzi le giornate per non cedere alla pressione della pubblicazione continua?

Non ho una routine rigida. Ho però una struttura mentale: alterno momenti di produzione, progettazione e pausa. L’istinto guida molto, ma nel tempo ho imparato a dare ordine per non disperdere energie. Produzione video e foto e scrittura richiedono anche silenzio e concentrazione.

Il mondo dei food blogger italiani è cresciuto molto. Hai trovato più competizione o più possibilità di fare rete?

Sì, nel tempo ho costruito relazioni sincere con altri blogger e creator. Più che competizione, cerco confronto e ispirazione. Alcuni progetti sono nati proprio da dialoghi spontanei, senza logiche strategiche.

La cura che metti nei contenuti — nelle foto, nelle ricette, nella scrittura — richiede un investimento di tempo che molti creator non si possono permettere o non vogliono permettersi. Quanto costa mantenere uno standard alto oggi?

Costa molto in termini di tempo e attenzione. È più facile produrre velocemente, ma io continuo a credere nel valore della cura. Significa rallentare, testare, rifare, scegliere cosa pubblicare e cosa no. È una scelta controcorrente, ma necessaria per coerenza.

Hai detto che non lavori con realtà che non rispecchiano il tuo modo di intendere il cibo e la qualità. Nella pratica, come si riconosce un brand che fa al caso tuo da uno che non lo fa?

Scelgo brand con cui sento un’affinità reale, sia estetica che valoriale. Non mi interessa la collaborazione fine a sé stessa. Ho una linea piuttosto chiara: non lavoro con realtà che non rispecchiano il mio modo di intendere il cibo, la qualità e la comunicazione, che è legato a un modo di vivere semplice e familiare.

Quando produci contenuti per un brand stai lavorando con vincoli editoriali che non hai scelto tu. Come vivi questa doppia identità?

È una naturale evoluzione del lavoro creativo. Da un lato c’è il mio spazio personale, dall’altro la capacità di produrre contenuti per altri. Cerco di mantenere coerenza visiva e qualità in entrambi i contesti, anche se i linguaggi possono cambiare.

Il digitale degli ultimi anni ha cambiato formato, piattaforma e aspettative praticamente ogni stagione. Come hai vissuto i cambiamenti del digitale?

Ho cercato di adattarmi senza snaturarmi. Ho sperimentato i nuovi formati, ma senza rincorrere tutto. Alcune evoluzioni le ho integrate, altre le ho osservate da fuori. Non tutto deve essere obbligatoriamente adottato.

Il tuo stile è riconoscibile: lento, curato, atmosferico. Le piattaforme invece premiano reels veloci, contenuti immediati, volumi alti. Senti tensione tra il tuo stile e le piattaforme?

Sì, a volte sì. Le piattaforme spingono verso velocità e immediatezza, mentre il mio lavoro nasce da un tempo più lento. Cerco un equilibrio, senza forzare il mio linguaggio per adattarlo completamente agli algoritmi.

Lavoro individuale o ecosistema collaborativo?

Sono sempre stata piuttosto indipendente, ma oggi trovo interessante l’idea di collaborazioni più strutturate. Non tanto per “fare squadra” in senso astratto, ma per costruire progetti condivisi con obiettivi comuni.

Fotografia, scrittura, ricette: sono tutti formati che padroneggi. Cosa manca ancora al tuo repertorio?

Mi incuriosisce molto il video narrativo più lungo, quasi documentaristico, che mi permetta di raccontare anche momenti della mia vita quotidiana e vedere come vengono accolti e interpretati dai miei follower. Sto facendo alcune prove in questa direzione e presto ne pubblicherò sicuramente un paio per capire come vengono percepiti.

Meno quantità, più essenzialità: è la direzione che hai indicato per il futuro. Dove vuoi portare il progetto nei prossimi tre anni?

Mi piacerebbe portarlo verso una dimensione ancora più matura e coerente: meno quantità, più essenzialità. Ampliare la parte editoriale e visiva, magari con progetti più strutturati tra fotografia, video, lifestyle e racconto, mantenendo sempre un’identità molto riconoscibile.

Meno contenuti, più identità. In un settore che tende a premiare chi pubblica di più e chi si adatta più in fretta, il percorso di Sonia va nella direzione opposta: verso una selezione sempre più netta, un linguaggio sempre più riconoscibile.

Senza fretta.