Anche Daniele Frongia indagato per corruzione all’interno dell’inchiesta sulla realizzazione del progetto dello Stadio della Roma a Tor Di Valle. L’assessore comunale allo sport della capitale, e fedelissimo di Virginia Raggi, dichiara di essere innocente: «Confido nell’archiviazione. Non ho compiuto alcun reato».

Stadio della Roma, anche Daniele Frongia indagato per corruzione

Dopo l’arresto di Marcello De Vito, un altro pentastellato viene iscritto nel registro degli indagati per corruzione. Si tratta dell’assessore allo sport del consiglio comunale della capitale Daniele Frongia. Il nome del fedelissimo braccio destro della sindaca Virginia Raggi sarebbe emerso nel ramo dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Luca Parnasi e Luca Lanzalone. Il costruttore Paransi avrebbe chiesto a Frongia, che in quanto assessore allo sport si stava occupando del progetto dello stadio della Roma, se avesse qualcuno da poter assumere in una delle sue due società. L’assessore quindi avrebbe suggerito una donna, collaboratrice del Campidoglio. Frongia ha dichiarato di «Non aver chiesto alcun favore ma di essersi limitato a presentare quella persona perché mi era stato chiesto», e ha ribadito di «non aver mai compiuto alcun reato». In una nota ha espresso il «rispetto dovuto alla magistratura inquirente», confidando e auspicando «nell’imminente archiviazione del procedimento risalente al 2017»

(Credits imagine di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI)