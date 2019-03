Delitto di Marsala: «Hanno ucciso Nicoletta e poi sono andati a ballare in discoteca»

L’orribile delitto di Nicoletta Indelicato, 24 anni, adesso ha delle indicazioni molto più chiare nella sua dinamica. Hanno confessato, infatti, i fidanzati che hanno collaborato nell’omicidio a Marsala della giovane vittima, una ragazza di origini romene laureata in scienze dell’Educazione e che stava svolgendo un tirocinio. Carmelo Bonetta, 34 anni, e la compagna Margareta Buffa, 29 anni, erano legati a Nicoletta: hanno confessato il delitto.

Omicidio Marsala, la confessione della coppia

«Doveva smetterla di mettere in giro quelle voci su di me – ha detto Bonetta -. Diceva che ero un drogato e aveva rivelato a Margareta che eravamo stati a letto insieme. Lo faceva per ripicca». Poi, per pulirsi la coscienza – come ha affermato agli inquirenti – ha portato le forze dell’ordine sul luogo dove era stato bruciato il corpo di Nicoletta.

Omicidio Marsala, la dinamica: Nicoletta attirata in un luogo appartato dall’amica

La giovane è stata attirata in quel posto dall’amica Margareta. Nel bagagliaio dell’automobile c’era anche Bonetta, che è uscito fuori dall’auto solo quando è stato il momento di agire. Colpi di coltello per finirla e taniche di benzina per bruciare il corpo. Margareta Buffa dice di non aver partecipato al delitto: la donna sarebbe svenuta dopo la prima coltellata, anche se la sua versione deve essere ancora verificata dagli inquirenti.

C’è un dettaglio ancora più inquietante, però. L’omicidio voleva essere nascosto al meglio: Bonetta e Buffa, dopo il delitto, hanno lanciato il coltello da un cavalcavia vicino Marsala, hanno bruciato i propri vestiti coperti di sangue e poi se ne sono andati a ballare in discoteca. Una testimone che organizza le serate nei locali di Castelvetrano, infatti, ha messo a verbale di aver visto la coppia in discoteca intorno alle 2 di notte. In quella stessa notte in cui l’orrendo femminicidio ha avuto luogo.

[Nicoletta Indelicato – FOTO da archivio ANSA]