San Donato Milanese, sequestra autobus e gli dà fuoco: arrestato | VIDEO

Un 13enne è stato trasportato in ospedale in codice verde

Scuolabus a fuoco sulla strada che collega Pantigliate a San Donato Milanese, in provincia di Milano. L’autore del gesto sarebbe un cittadino senegalese, Ousseynou Sy: questa mattina poco prima di mezzogiorno ha dato fuoco a un bus che trasportava una scolaresca. L’autore del fatto è proprio l’autista. Non si sarebbero feriti gravi. Sul posto sono intervenuti un elicottero dell’ospedale, 11 ambulanze e 4 automediche.

Scuolabus San Donato Milanese, l’inicidente questa mattina a mezzogiorno

Il mezzo stava percorrendo la strada provinciale 415 e a bordo era presente una nutrita scolaresca. Stando alle prime indiscrezioni, non si trattava di un vero e proprio scuolabus, ma di un autobus di linea che, a quell’ora, trasportava diversi studenti.

L’episodio è avvenuto nel comune di Pantigliate. L’indagine è affidata ai carabinieri di San Donato che lo hanno fermato poco dopo: al momento non è chiara la dinamica, né se l’uomo abbia bloccato e fatto scendere i ragazzi dal mezzo per poi dare fuoco al veicolo o anche a se stesso.

Scuolabus San Donato Milanese: le immagini e le testimonianze

Stando a quanto riportano i primi soccorritori, l’assalitore sarebbe stato arrestato. Sarebbero stati 51 i minori a bordo dell’autobus. Alcuni testimoni avrebbero riferito che l’incendio è stato appiccato con la benzina, dopo che l’uomo aveva fatto scendere tutti i passeggeri dal mezzo. L’uomo – stando a quanto affermato da una docente – avrebbe detto: «Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo».

Ventiquattro dei ragazzini presi in ostaggio da Ousseynou Sy, sono arrivati nella palestra dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack di San Donato, dove sono supportati da uno psicologo e ristorati

Scuolabus San Donato Milanese, la reazione di Matteo Salvini

Immediata la reazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini: «Un senegalese con cittadinanza italiana al volante di uno scuolabus, con precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale, ha dirottato il mezzo e infine gli ha dato fuoco. È successo in provincia di Milano. L’uomo è stato arrestato. In questo momento le Forze dell’Ordine stanno perquisendo la sua abitazione. Voglio vederci chiaro: perché una persona con simili precedenti guidava un pullman per il trasporto di ragazzini?»

