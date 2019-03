«La Juve a Genova è caduta come il ponte», il vergognoso titolo su Il Roma

Ci sono dei limiti che non possono essere superati. Anche dal giornalismo. Si tratta di quella condizione chiamata ‘decenza’ che non va mai travalicata facendo ironia su una tragedia che è costata la vita a tantissime persone. In special modo – proprio come apice – quando si parla di calcio. Non tutti, però, devono pensarla così. È il caso del quotidiano napoletano Il Roma che, all’indomani della sconfitta della Juventus contro il Genoa a Marassi, ha pensato bene di titolare il commento alla partita con un pessimo paragone tra la caduta fragorosa (e inaspettata) dei bianconeri e il crollo del Ponte Morandi.

«La Juve a Genova è caduta come il ponte» è il titolo dell’articolo a firma Clemente Hengeller pubblicato su Il Roma. La pillola, questo il nome della rubrica, non fa mai riferimento al Ponte Morandi, quindi la responsabilità di quel vergognoso e inopportuno titolo non si può affibbiare – mancando elementi di conferma – all’estensore del pezzo. Ma chi ha avallato la decisione di mandare in stampa un quotidiano con quel titolo, di fatto autorizzandolo, dovrebbe chiedere scusa.

Il titolo de Il Roma che paragona la caduta della Juventus al crollo del Ponte Morandi

Non ai tifosi, non ai genovesi, ma a tutti i cittadini italiani. Aver fatto andare in stampa un titolo simile è vergognoso ancor più del titolo stesso. Un paragone non calzante e totalmente inadeguato di fronte a una tragedia che ha lasciato il cuore squarciato in tutta Italia. Le famiglie delle 43 vittime ancora piangono per la morte dei loro cari e attendono giustizia. Giocare così, per parlare di sport, sul ricordo di quegli innocenti che hanno avuto l’unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato non può diventare oggetto di tifo e paragoni. L’unica reazione che il titolo de Il Roma ha provocato nella gente è il ribrezzo. Il giusto ribrezzo.

(foto di copertina: da articolo comparso su Il Roma)