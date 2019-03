Leonardo Di Caprio e Brad Pitt insieme nella locandina di «C’era una volta a Hollywood»

Vederli insieme era il sogno di qualsiasi ragazzina degli anni ’90. Un film in cui recitano fianco a fianco sotto la regia di Quentin Tarantino è il sogno di qualsiasi appassionato di cinema. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt finalmente insieme nella locandina del film condivisa su Instagram.

Pubblicata la locandina del film di Tarantino con Leonardo Di Caprio e Brad Pitt

La foto in poche ore ha conquistato migliaia di like. E come dargli torto. A postarla sui suoi profili social è stato Leonardo Di Caprio: «Hollywood. 1969. #OnceUponATimeInHollywood». La didascalia è asciutta , ma ha contribuito a far crescere esponenzialmente l’attesa per il nuovo film di Quentin Tarantino che lo vede come protagonista insieme a Brad Pitt e Margot Robbie. La locandina conferma l’ambientazione un po’ retro del paradiso del cinema, con i due attori in posa mentre in lontananza si vede, sfocato, il Monte Lee con la sua iconica scritta “Hollywood”. Non è ancora stato pubblicato un trailer ufficiale, ma pare che il film arriverà nelle sale americane a luglio. Per vederlo in Italia bisognerà probabilmente aspettare settembre.

Once Upon a a Time in Hollywood: Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Luke Perry

«Once Upon a time in Hollywood», C’era una Volta a Hollywood, racconta la storia dell’attore Rick Dalton, (Leonardo Di Caprio) ex star dei una serie western televisiva che punta a conquistare il grande schermo nella Hollywood del 1969. Al suo fianco Cliff Booth (Brad Pitt), sua controfigura e stuntman. Rick si trova pero immischiato nel mistero della morte della sua vicina di casa, Sharon Tate (Margot Robbie), la moglie di Roman Polanski uccisa brutalmente insieme a 4 amici nella sua villa da alcuni seguaci del terribile killer Charles Manson.

Il cast stellare scelto da Quentin Tarantino comprende anche Al Pacino, Dakota Fanning, Emile Hirsch e Luke Perry. Si tratta infatti dell’ultima apparizione della star di Beverly Hills 90210 deceduta il 4 marzo.

(Credits immagine di copertina: Twitter : @LeoDiCaprio)