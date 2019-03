La Uefa apre un’indagine nei confronti di Cristiano Ronaldo

Ora Cristiano Ronaldo rischia di saltare almeno una delle due gare dei quarti di finale contro l’Ajax. La Uefa ha, infatti, deciso di aprire un’inchiesta sulla condotta del campione portoghese in occasione della gara di ritorno all’Allianz Stadium contro l’Atletico Madrid. La sua esultanza dopo il terzo gol – quello che ha consegnato alla Juventus una clamorosa qualificazione ribaltando il risultato dell’andata – è finita nel mirino della Commissione disciplinare della Federcalcio Europea. E il caso sembra esser molto diverso da quello che ha visto protagonista l’allenatore del Colchoneros Diego Pablo Simeone.

La valutazione del comportamento di Cristiano Ronaldo arriverà giovedì 21 marzo, giorno in cui è stata programmata la riunione per valutare le condotte dei calciatori dopo le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nel comunicato redatto dalla Uefa si legge: «A seguito di un’indagine disciplinare condotta da un ispettore Uefa per l’etica e la disciplina, in conformità con l’articolo 55 del Regolamento Disciplinare Uefa, sono stati avviati procedimenti disciplinari a seguito della partita degli ottavi di Champions League tra Juventus Football e Atletico Madrid, giocata il 12 marzo in Italia. L’indagine verte sul comportamento improprio del giocatore Cristiano Ronaldo».

Cristiano Ronaldo a rischio squalifica in Champions

Nella partita della grande rimonta bianconera ai danni dell’Atletico, Cristiano Ronaldo aveva risposto all’esultanza di Simeone, che all’andata aveva mostrato gli attributi al pubblico di Madrid, facendo lo stesso gesto. L’allenatore dei Colchoneros venne multato con una sanzione da 20mila euro, ma le cose potrebbero andare diversamente per il campione portoghese.

I video che incastrerebbero CR7

Secondo alcuni media spagnoli, il rischio che l’Uefa fermi il fuoriclasse portoghese è reale perché oltre alle immagini tv ci sono alcuni video amatoriali che dimostrerebbero come il gesto di Cristiano Ronaldo sia stato offensivo perché rivolto ai sostenitori della squadra avversaria. Ben diverso dal caso di Simeone, poi multato di 20 mila euro, che aveva fatto lo stesso volgare gesto, rivolto però al suo pubblico.

(foto di copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MARCO)