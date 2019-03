Addio a Dick Dale, papà del pezzo cult di “Pulp Fiction”

Un riff di chitarra adrenalinico, destinato, fin dai primissimi fotogrammi a proiettare un giovane Quentin Tarantino tra i registi più influenti della settima arte e regalarci note indimenticabili e senza tempo. Si è spento, all’età di 81, anni Dick Dale, autore di “Miserlou” colonna sonore di Pulp Fiction.

Il re del surf rock

Ma Dale era stato qualcosa di molto più di un semplice ideatore di un riff fortunato. Il chitarrista era noto negli anni ’60 per essere il re del cosiddetto “surf rock”, uno stile che tendeva mirava a fondere i suoni dell’oceano con le melodie rockabilly. Era la California della fine degli anni ’50, i “figli dei fiori” erano ancora lontani, così’ come i festival psichedelici e la contro-cultura hippie, ma la musica di Dale ebbe il pregio di aprire una strada e di influenzare artisti del calibro di Beach Boys, Eddie Van Halen e Jimi Hendrix. E la vicinanza tra la musica dell’oceano e le sue composizioni erano ribadite anche dalle sue stesse parole, durante un’intervista, nel 1994, descrisse il suo stile come “la rappresentazione del potere di Madre Natura, della nostra Terra, del nostro oceano”.

Dale lavorò poi anche come pioniere della chitarra elettrica Leo Fender per sviluppare amplificatori e diffusori in grado di resistere al volume con il quale suonava, sfondando i limiti elettronici dell’epoca e guadagnandosi il soprannome di ‘Padre dell’Heavy Metal’.

Da Brian Wilson a Brian May: il cordoglio dei musicisti

Una scomparsa, quella del chitarrista ottantenne che non ha certo lasciato indifferente il mondo della musica. In molti hanno ricordato sui social uno dei più influenti rocker del ‘900. Brian Wilson, leader dei Beach Boyse ha twittato: “Mi è dispiaciuto sapere della morte di Dick Dale. La sua chitarra ha avuto una grande influenza su tutti noi. Abbiamo inciso una cover di ‘Misirlou’ nel nostro album del 1963 ‘Surfin’ Usa’. Mandamo il nostro affetto alla famiglia di Dick”. Un pensiero condiviso anche da Brian May, ex ex chitarrista dei Queen: “RIP Dick Dale – Padre del surf guitar, ti ringraziamo tutti. Continua a fare rock”.