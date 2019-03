Formula uno, Valterri Bottas trionfa nel Gp d’Australia. Deludono le Ferrari

La prima gara della stagione di Formula 1 è andata, come da previsioni, alla Mercedes. A sorprendere, però, è il nome del vincitore del Gp d’Australia. A Melbourne ha trionfato Valterri Bottas, in testa fin dalla prima curva e autore di una prova magnifica, da vero dominatore. Dopo una partenza incoraggiante, con addirittura Charles Leclerc in grado di affiancare anche Sebastian Vettel prima di desistere per evitare un contatto tra le due Ferrari, le rosse di Maranello si sono spente pian piano, consentendo a Max Verstappen di recuperare e salire sul podio alle spalle di Lewis Hamilton dopo avergli messo pressione, senza mai affondare l’attacco, negli ultimi giri.

Valterri Bottas ha anche conquistato il punto aggiuntivo per il giro veloce in gara (1’25”580), grande novità introdotta in questa stagione, piazzandosi in vetta alla classifica piloti con 26 punti. Nelle gara ‘gara degli altri’ da segnalare la prestazione di Kimi Raikkonen, tornato alla Alfa Romeo-Sauber dopo esser stato scaricato dalla Ferrari al termine della scorsa stagione. Ha sofferto, invece, l’italiano Antonio Giovinazzi – compagno di squadra del finlandese – che ha chiuso in 15esima posizione. Il prossimo appuntamento in calendario sarà il Gp del Bahrain sul circuito di Sakhir, in programma nel fine settimana del 29-31 marzo.

La gara: Bottas mattatore nel Gp d’Australia

Valterri Bottas si è prende la testa del Gp d’Australia fin dalla partenza, superando nello scatto iniziale il compagno di box Lewis Hamilton, penalizzato da un leggero pattinamento dei suoi pneumatici. All’ingresso della prima curva il pilota finlandese è già avanti, mentre il campione del Mondo in carica deve difendere il suo secondo posto dall’attacco della Ferrari di Sebastian Vettel. Il Gran Premio era partito bene anche per il nuovo pilota di Maranello Charles Leclerc, capace di affiancare Max Verstappen alla prima curva, prima di desistere dal suo attacco per evitare una collisione con il suo compagno di squadra.

Dal primo giro in poi, Bottas ha proseguito con il suo incedere incalzante mettendo a distanza di sicurezza tutti gli altri. La lotta più accesa diventa, quindi, quella per le altre due posizioni del podio, con Sebastian Vettel che anticipa tutti e rientra ai box montando la gomma media. Per evitare problemi, anche Lewis Hamilton lo segue nel giro seguente, ma la strategia anticipata non sembra delle migliori. Nel frattempo un lungo in curva di Charles Leclerc lo allontana dalle posizioni di vertice del Gp d’Australia e la sua gara inizia a essere in salita.

Ferrari, profondo rosso

Il più sornione di tutti si rivela Max Verstappen che attende a fare il cambio gomme e, in pochi giri, riesce a rimontare sia su Vettel (superato al 32esimo giro). La rossa di Maranello, dopo i primi giri in cui sembrava poter lottare ruota a ruota con l’eterna rivale tedesca, soffre per tutto il resto del Gp d’Australia e solo la netta differenza tra il Cavallino rampante e il resto del paddock gli ha permesso di concludere la gara ai piedi del podio senza troppe paturnie. Il pilota tedesco ha sofferto il cambio gomme anticipato e – guardando le velocità di punta – un problema alla power unit e a fine gara ha rischiato il sorpasso da parte del suo giovane compagno di squadra che, però, non ha infierito e lo ha ‘scortato’ al traguardo congelando le posizioni.

