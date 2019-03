Il ritorno di Berlusconi a Roma per le Europee: «La vera moralità della politica» | VIDEO

Fosse un film potrebbe intitolarsi ‘The Neverending story’, ma i toni epici ci fanno optare per il più classico dei ‘Silvio Berlusconi, il ritorno’. Con un video dai toni epici, con tanto di musica di sottofondo che rimanda ai suoni del Gladiatore, Forza Italia ha annunciato la presenza del suo Presidente alla prossima assemblea del 30 marzo che si terrà al vecchio Palazzo dei Congressi dell’Eur, a Roma. Nel video compare anche Antonio Tajani, al centro delle polemiche negli ultimi giorni per le sue parole su Benito Mussolini.

Il video si apre con un cielo leggermente nuvoloso, ma una luce squarcia le nubi e mostra Roma in tutta la sua bellezza. Prima una ripresa di San Pietro e della sua cupola da un drone, poi la panoramica sul Palazzo della Civiltà del Lavoro – conosciuto anche come il Colosseo Quadrato dell’Eur -, fino ad arrivare al Palazzo dei Congressi dove sabato 30 marzo si terrà l’Assemblea nazionale di Forza Italia.

Il video epico di Forza Italia per il ritorno di Berlusconi a Roma

Dopo i monumenti ecco che appaiono il primo cartello «La vera moralità della politica» e subito dopo compaiono le immagini di Silvio Berlusconi e di Antonio Tajani. Poi il secondo che si collega al primo: «È mantenere le promesse fatte agli elettori». Ed ecco apparire altre immagini sparse di Berlusconi, con filmati del passato che si mischiano a più recenti ospitate televisive. Infine, «Ricorderemo i nostri 25 anni di battaglie con l’impegno di un ‘nuovo inizio’».

Le Frecce Tricolore e il montaggio analogico

Poteva finire così? Assolutamente no. Berlusconi ha sempre mostrato in ogni occasione la sua teatralità e anche il video condiviso da Forza Italia sembra ricalcare il suo modo di proporsi. Non poteva mancare, infatti, il volo delle Frecce Tricolore a dipingere di verde, bianco e rosso il cielo azzurro su Roma. L’appuntamento per iniziare «il cammino per cambiare l’Europa e ridare nuova speranza all’Italia» è per l’ultimo sabato del mese e, alla fine della giornata, ci sarà anche l’intervento di Berlusconi.

(foto di copertina: da video su Facebook condiviso da pagina ufficiale di Forza Italia)