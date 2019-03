Grottaferrata, l’incredibile incidente del pullman Cotral degli studenti che finisce in una scarpata

Stava percorrendo via San Bartolomeo, nei pressi di Grottaferrata. Un autobus della Cotral è finito inspiegabilmente all’interno di una scarpata. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.20 in un orario in cui la linea era frequentatissima dagli studenti. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato il pullman a finire all’interno della scarpata a ridosso dell’ex Cavallino. La linea dell’autobus è quella che unisce Frascati-Velletri nel primissimo pomeriggio.

Grottaferrata, incidente incredibile per un autobus Cotral

Immediati i soccorsi: sul posto si sono recate una serie di ambulanze del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale di Grottaferrata ed i carabinieri della locale Stazione. Non ci sono feriti gravi, ma alcuni ragazzi, almeno tre, sarebbero stati portati via in ambulanza. Il bilancio finale sarà di sette persone ferite ma in modo lieve e tra loro anche l’autista del mezzo. Alcune dichiarazioni dei testimoni sono stati raccolti dalla testata ilmamilio.it : «Ero nei posti al centro del bus – ha raccontato un ragazzo – quanto il mezzo ha sterzato verso destra. Poi siamo caduti di sotto».

Via San Bartolomeo, la strada dell’incidente, al momento è chiusa nel tratto dove si è verificato il grave incidente. Sul posto prontamente intervenuto anche il sindaco Luciano Andreotti. Adesso si cercherà di capire la dinamica che ha portato a questo insolito incidente, che ha creato apprensione tra i passeggeri dell’autobus e tra gli abitanti della zona. Le ipotesi più attendibili, in questo momento, sono quelle dell’errore umano o dell’incidente meccanico.