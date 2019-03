Rocco Casalino comunica ai giornalisti che domani Di Maio va a teatro con la «nuova fidanzata»

Comunicazione a 5 Stelle. Rocco Casalino è il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma non è un mistero che curi l’immagine anche di altri esponenti di spicco del Movimento. Tra questi, ovviamente, c’è anche il capo politico, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Ultimamente, quest’ultimo è impegnato in una nuova relazione sentimentale con Virginia Saba che, a quanto pare, i vertici del Movimento 5 Stelle vogliono rendere pubblica il più possibile.

Rocco Casalino svela i programmi per la serata di coppia di Luigi Di Maio

Non si spiegherebbe altrimenti il messaggio che la giornalista del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli ha ricevuto in chat direttamente da Rocco Casalino. Le chat di Casalino sono famose: attraverso questo strumento di comunicazione fornisce indicazioni utili sul Movimento 5 Stelle ai colleghi giornalisti. Evidentemente questo messaggio – pubblicato su Twitter dalla stessa Selvaggia Lucarelli – rientra all’interno di una di queste chat.

Rocco Casalino ha fatto sapere ai giornalisti questa preziosa informazione: «Domani Di Maio va al teatro dell’Opera a Roma con la sua nuova fidanzata».

Io oggi c’ho pilates alle quattro. pic.twitter.com/q1Gx6ocQR7 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 15 marzo 2019

Perché Rocco Casalino sente l’esigenza di comunicare ai giornalisti le uscite private di Di Maio?

Il commento della Lucarelli è davvero tagliente: «E io domani c’ho pilates alle 4». Questo per indicare la scala d’importanza da attribuire alla notizia. In realtà, il fatto che il guru della comunicazione del Movimento 5 Stelle pubblicizzi in maniera così tanto palese la nuova relazione sentimentale di Luigi Di Maio insospettisce non poco.

Da quando è vicepremier, Luigi Di Maio ha avuto tre legami sentimentali importanti. Il primo con Giovanna Melodia, poi con Silvia Virgulti e, infine, con Virginia Saba. Nei giorni scorsi, su quest’ultima – giornalista sarda che lavora anch’essa nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle – si era concentrata l’attenzione di un certo tipo di stampa. Sono emerse le prime foto dei due, intere paginate sono state scritte a proposito del profilo di lei e del suo curriculum. Ora, Rocco Casalino comunica anche la loro prima uscita in pubblico. Possibile che ai tempi della politica 2.0 si pianifichino anche le relazioni personali? Una programmazione del genere potrebbe farci dubitare della loro sincerità.