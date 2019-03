Nuova Zelanda, doppio attacco alle moschee: decine le vittime

Doppio attentato in Nuova Zelanda contro due Moschee. Alcuni uomini e alcune donne armate hanno fatto ingresso negli edifici religiosi islamici nella cittadina di Christchurch aprendo il fuoco contro chiunque si frapponesse sul loro cammino. Uno degli assassini ha anche ripreso il tutto con una telecamera, trasmettendo tutto in diretta sulla propria pagina Facebook. La polizia locale ha bloccato quattro persone (tre uomini e una donna) e ha ritrovato alcune auto con esplosivi al centro della città. Le forze dell’ordine non hanno ancora confermato il numero dei morti, ma la premier Jacinda Ardern parla di almeno 40 vittime e numerosi feriti, alcuni in condizioni gravissime.

Poco prima della strage in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, era stato postato sui social, presumibilmente da uno dei killer, un manifesto di 87 pagine ‘anti-immigrati e anti-musulmani’ che è stato poi bloccato. Il commando degli attentatori era composto da quattro persone, 3 uomini e una donna. Secondo quanto riferiscono i media locali, almeno uno dei killer è di nazionalità australiana, bianco, tra i 30 e i 40 anni e indossava un’uniforme militare quando ha aperto il fuoco. Le prime indiscrezioni parlano di un facinoroso australiano di estrema destra.

Nuova Zelanda, spunta il video dell’attentato nelle Moschee

Le immagini pubblicate da uno degli attentatori, il neozelandese Brendon Tarrant, mettono i brividi. Parte dalla propria auto in assetto da guerra, varca il cancello della Moschea di Al Noor e con il suo fucile automatico si fa strada nell’edificio colpendo e uccidendo chiunque gli si metta davanti. Colpiti i primi due uomini all’ingresso, il criminale arriva fino alla sala delle preghiere dove infierisce a colpi di fucile contro i fedeli riuniti. Immagini raccapriccianti che la polizia ha immediatamente rimosso dai social per evitare il fenomeno imitativo.

Le forze dell’ordine hanno reso anche noto di aver disinnescato un certo numero di ordigni esplosivi improvvisati trovati all’interno di veicoli dopo le sparatorie nelle moschee della città di Christchurch.

L’autore del doppio attentato è Brenton Tarrant

L’autore della strage di oggi in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, si chiama Brenton Tarrant ed è un australiano bianco di 28 anni: lo ha reso noto la polizia australiana, secondo quanto riporta il quotidiano neozelandese New Zealand Herald. Secondo l’emittente tv australiana Nine News Sydney, l’uomo e’ originario dello Stato di New South Wales, sulla costa orientale del Paese.

Le parole della premier Jacinda Ardern

«È chiaro che può essere descritto solo come un attacco terroristico che, a quanto sappiamo, è stato ben pianificato – ha detto la premier neozelandese Jacinda Ardern sottolineando che nessuna delle quattro persone arrestate, uno nato in Australia, per gli attacchi alle moschee erano nella lista dei sospetti terroristi della polizia -. Sono persone che hanno idee estremiste che non hanno posto in Nuova Zelanda ed in nessun luogo del mondo».

(foto di copertina: da video Facebbok poi rimosso dalle autorità neozelandesi)