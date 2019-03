La California sospende la pena di morte e Donald Trump non ne è contento

La California si allinea con Pennsylvania, Oregon e Colorado sulla sospensione della pena di morte perché , spiega il governatore Gabin Newsom, è «incoerente con i nostri valori di base». Immediato lo sdegno del presidente Donald Trump che su twitter condanna la decisione.

The death penalty has been an abject failure. It discriminates based on the color of your skin or how much money you make. It’s ineffective, irreversible, and immoral. It goes against the very values that we stand for — which is why CA is putting a stop to this failed system.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 13, 2019